Назван лучший способ защиты от приставаний незнакомцев

История, рассказанная Амной, вызвала большой резонанс. Ее заметили британские таблоиды – девушка делилась своим опытом даже по радио.

Амна рассказала, как сидела одна в кафе и читала книгу. Незнакомец предложил угостить ее напитком. Вежливый отказ его не остановил, он настаивал - и тогда девушка сказала, что ждет бойфренда.

Приставалу и это не смутило, и он поинтересовался, неужели бойфренд запрещает ей иметь друзей. Спасла Амну другая посетительница кафе. Незнакомка сделала вид, что встретила подругу, и обняла героиню рассказа, после чего парень ушел.

guy: ...just one drink

me: no thank you

guy: come on it's just a drink

me: look, i'm sorry I just want to read my book while i wait for my bf

guy: what ur bf doesn't let you have friends?

random woman: Clara? Hi! *hugs* (whispers) u ok?



women are great