Назван лучший способ защиты от приставаний незнакомцев

Избавить от домогательств незнакомцев могут... другие незнакомцы. К такому выводу пришли пользователи Twitter, обсуждая пост девушки Амны.

История, рассказанная Амной, вызвала большой резонанс. Ее заметили британские таблоиды – девушка делилась своим опытом даже по радио.

Амна рассказала, как сидела одна в кафе и читала книгу. Незнакомец предложил угостить ее напитком. Вежливый отказ его не остановил, он настаивал - и тогда девушка сказала, что ждет бойфренда.

Приставалу и это не смутило, и он поинтересовался, неужели бойфренд запрещает ей иметь друзей. Спасла Амну другая посетительница кафе. Незнакомка сделала вид, что встретила подругу, и обняла героиню рассказа, после чего парень ушел.

guy: ...just one drink

me: no thank you

guy: come on it's just a drink

me: look, i'm sorry I just want to read my book while i wait for my bf

guy: what ur bf doesn't let you have friends?

random woman: Clara? Hi! *hugs* (whispers) u ok?



women are great — Amna (@AGlasgowGirl) 20 января 2018 г.

Душещипательный рассказ собрал полмиллиона лайков и больше 100 тысяч репостов. Комментаторы-девушки сошлись в том, что обычное "нет" не воспринимается мужчинами как искренний отказ.

"Во время учебы во Флоренции я потеряла в клубе своих друзей. Один парень схватил меня, чтобы танцевать со мной, и все, что мне нужно было сделать, чтобы спастись, – посмотреть на случайную девушку. Она подошла и начала взволнованно кричать, как будто мы были давно разлученными лучшими друзьями. Вытащила меня из плохой ситуации. Женщины поймут", – написала одна из пользовательниц.

I should state that this gift is not posted sarcastically. I see how my being a man could imply that I'm taking the piss. pic.twitter.com/88ZoVECDWG — Sugar-Free Mauby���� (@_BlkViking) 21 января 2018 г.

Мужчины не остались в стороне от обсуждения. Они отметили, что представители сильного пола зачастую спасают девушек от домогательств незнакомцев. "Какой-то чувак однажды в поезде приставал к девушке, которая была одна, поэтому мой брат притворился ее мужем, и парень ушел. Десять лет спустя он действительно стал ее мужем", – привел пример житель Нью-Йорка.