На Москву надвигается жуткий снегопад

В столице во второй половине дня 27 января ожидается сильный снегопад. Как сообщает погодный центр "Фобос", температура воздуха будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов, пишет газета "Известия".
Из-за непогоды возможны заторы на дорогах. Столичным автомобилистам рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.
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