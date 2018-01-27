На Москву надвигается жуткий снегопад

В столице во второй половине дня 27 января ожидается сильный снегопад. Как сообщает погодный центр "Фобос", температура воздуха будет колебаться в диапазоне от минус 4 до минус 6 градусов, пишет газета "Известия".

Из-за непогоды возможны заторы на дорогах. Столичным автомобилистам рекомендовано воспользоваться общественным транспортом.