Как Меланья Трамп переносит измены мужа

Меланья Трамп не обращает внимания на скандальные публикации в прессе. Супруга американского президента занимается своей семьей, подчеркнула в Twitter представитель первой леди США Стефани Гришэм.

Глава пресс-службы имела в виду слухи об изменах Дональда Трампа. Недавно The Wall Street Journal сообщила о связи президента с порноактрисой Стефани Клиффорд, больше известной как Сторми Дэниелс.

Бурный роман случился в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Меланьи сына Бэррона. Также в прессу просочилась информация о том, что перед началом президентской гонки адвокат Трампа заплатил актрисе 130 тысяч долларов за молчание.

Американские СМИ писали, что новость о прошлых изменах Трампа стала причиной разлада в первом семействе США. Сообщалось, что именно из-за этого Меланья не поехала с мужем на форум в Давос.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news.