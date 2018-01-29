Как Меланья Трамп переносит измены мужа

Скандальные публикации о первой леди США не имеют ничего общего с реальностью. Пресс-секретарю Меланьи Трамп пришлось снова опровергать слухи о разладе в президентской семье.

Меланья Трамп не обращает внимания на скандальные публикации в прессе. Супруга американского президента занимается своей семьей, подчеркнула в Twitter представитель первой леди США Стефани Гришэм.

Глава пресс-службы имела в виду слухи об изменах Дональда Трампа. Недавно The Wall Street Journal сообщила о связи президента с порноактрисой Стефани Клиффорд, больше известной как Сторми Дэниелс.

Бурный роман случился в 2006 году, спустя три месяца после рождения у Дональда и Меланьи сына Бэррона. Также в прессу просочилась информация о том, что перед началом президентской гонки адвокат Трампа заплатил актрисе 130 тысяч долларов за молчание.

Американские СМИ писали, что новость о прошлых изменах Трампа стала причиной разлада в первом семействе США. Сообщалось, что именно из-за этого Меланья не поехала с мужем на форум в Давос.

BREAKING:The laundry list of salacious & flat-out false reporting about Mrs. Trump by tabloid publications & TV shows has seeped into "main stream media" reporting. She is focused on her family & role as FLOTUS - not the unrealistic scenarios being peddled daily by the fake news. — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 26 января 2018 г.

Позже стало известно, что первая леди покинула Белый дом и живет в отеле. "Она по-прежнему сосредоточена на своей семье и роли первой леди, а не на нереалистичных сценариях, которые ежедневно раздувают в фейковых новостях", – опровергла Гришэм фейки в Twitter.

Как писали Dni.Ru, Меланья несколько ночей провела в одной из гостиниц Вашингтона. Однако официальный представитель первой леди отрицает возможность размолвки супругов.

Меланья даже была вынуждена показаться на публике, чтобы утихомирить страсти, разгоревшиеся вокруг ее семьи. 25 января она посетила мемориальный музей Холокоста, но американские СМИ сочли этот выход за попытку скрыть правду.

