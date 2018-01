Актер из Петербурга получил четыре "Порно-Оскара"

Аналог оскаровской награды за лучшую мужскую роль завоевал 29-летний петербуржец, известный любителям "клубнички" как Маркус Дюпре. Он был номинирован в 22 номинациях ежегодной премии AVN Awards, из которых выиграл в четырех. Всего номинаций в соревновании работников ложа и кинокамеры более сотни.

Алексей Маетный в своей речи со сцены первым делом поблагодарил супругу, которая также присутствовала на шоу. "Спасибо моей прекрасной жене. Она так много делает для меня каждый день", – отметил герой церемонии.

Слова благодарности прозвучали и в адрес наставника Маркуса – итальянского порноактера Рокко Сиффреди. По словам Алексея, это Рокко научил его всему и привез в США. А в соцсети Маетный обратился к организаторам церемонии: "Спасибо за признание русского парня".

Thank you so much to @avnawards @AVNMediaNetwork for accept Russian guy in America & to be Male performer of the year 2018 pic.twitter.com/hrlt3Sz7MH