Как заставить женщину думать о сексе
Гормон кисспептин отвечает за сексуальное поведение, выяснила международная группа ученых из Германии и Бельгии. Исследователи изучали миндалевидное тело мозга мышей.
Обычно кисспептин связывали с процессом полового созревания и регулированием репродуктивной функции. "До этого мы плохо представляли, как мозг связывает вместе овуляцию и сексуальное влечение. Теперь мы понимаем, что эти процессы контролируются одной молекулой в разных частях мозга параллельно", – пишут авторы исследования.
В миндалевидном теле мышиного мозга биологи из Университета Саара и Льежского университета обнаружили нейроны, восприимчивые к кисспептину. Ученые активировали эти клетки и наблюдали за поведением подопытных. И выяснили, что грызуны стали уделять больше внимания представителям противоположного пола. Кроме того, они начали проявлять повышенную социальную активность, а еще у них снизился уровень тревоги.
Такое благотворное влияние на самок оказывают феромоны, выделяемые самцами, – именно они стимулируют выработку кисспептина. Исследователи считают, что их находки помогут в создании лекарств для лечения сексуальных патологий у женщин, пишет Science Daily.
Nos complace hacer de tus momentos el mejor recuerdo.#bodasv #weddingsv #fotografodeboda #eventoselsalvador #kiss #wifelife #HusbandWife #matrimonio pic.twitter.com/EYXxauaIhz— Photofactory El Salvador (@photofactory_sv) 19 января 2018 г.
Тем временем медики предупреждают, что самостоятельное снятие сексуального напряжения может быть очень вредным для здоровья и даже угрожать жизни. Как писали Dni.Ru, особенно осторожными стоит быть людям, склонным к заболеваниям сердца и сосудов.
Согласно результатам клинических исследований, мастурбация сопровождается скачками кровяного давления, сообщает портал Timesofindia.indiatimes. Специалисты говорят о том, что гипертония, усугубленная слишком частыми или интенсивными ласками собственных половых органов, может привести к остановке сердца или инсульту.
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