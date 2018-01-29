Как заставить женщину думать о сексе

Гормон, влияющий на влечение женщин к представителям противоположного пола, выявили ученые. Исследователи рассчитывают, что открытие поможет в лечении сексуальных патологий.

Гормон кисспептин отвечает за сексуальное поведение, выяснила международная группа ученых из Германии и Бельгии. Исследователи изучали миндалевидное тело мозга мышей.

Обычно кисспептин связывали с процессом полового созревания и регулированием репродуктивной функции. "До этого мы плохо представляли, как мозг связывает вместе овуляцию и сексуальное влечение. Теперь мы понимаем, что эти процессы контролируются одной молекулой в разных частях мозга параллельно", – пишут авторы исследования.

В миндалевидном теле мышиного мозга биологи из Университета Саара и Льежского университета обнаружили нейроны, восприимчивые к кисспептину. Ученые активировали эти клетки и наблюдали за поведением подопытных. И выяснили, что грызуны стали уделять больше внимания представителям противоположного пола. Кроме того, они начали проявлять повышенную социальную активность, а еще у них снизился уровень тревоги.

Такое благотворное влияние на самок оказывают феромоны, выделяемые самцами, – именно они стимулируют выработку кисспептина. Исследователи считают, что их находки помогут в создании лекарств для лечения сексуальных патологий у женщин, пишет Science Daily.

Тем временем медики предупреждают, что самостоятельное снятие сексуального напряжения может быть очень вредным для здоровья и даже угрожать жизни. Как писали Dni.Ru, особенно осторожными стоит быть людям, склонным к заболеваниям сердца и сосудов.

Согласно результатам клинических исследований, мастурбация сопровождается скачками кровяного давления, сообщает портал Timesofindia.indiatimes. Специалисты говорят о том, что гипертония, усугубленная слишком частыми или интенсивными ласками собственных половых органов, может привести к остановке сердца или инсульту.

