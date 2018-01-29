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Общество

Американец выиграл в лотерею миллион долларов и умер

Кадр из фильма "Билет на Vegas"
В Америке скончался выигравший миллион долларов в лотерею местный житель. Он не успел распорядиться огромными деньгами. 
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51-летний плотник Дональд Савастано умер через два месяца после того, как купил победный билет за десять долларов. Когда мужчина стер защитный слой, то узнал, что стал победителем. Организаторы лотереи предложили ему два варианта: либо они выплачивают выигрыш по частям в течение нескольких лет, либо отдают ему деньги сразу, но тогда Дональд должен будет отказаться от части выигрыша, сообщает издание New York Upstate.

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Савастано выбрал такой вариант и 4 января получил на руки 661,8 тысячи долларов. В многочисленных интервью местным телеканалам он рассказывал, что такая удача оказалась весьма кстати: мужчина ничего не скопил на старость. С такой суммой на счету Дональд мог не переживать за свое будущее. "Я не строю экстравагантных планов. Куплю новый пикап, расплачусь с долгами и сделаю вложения в будущее", – рассказывал он.

Буквально через несколько дней после этого интервью у плотника обнаружили рак в последней стадии. Болезнь погубила Дональда за считаные недели. 26 января мужчина скончался в больнице в окружении родных и близких. У Савастано осталась мать, две сестры и четыре брата. Согласно завещанию плотника, деньги достанутся его родственникам.

Отметим, что это не крупнейший выигрыш в американской лотерее. Так, в 2016 году неизвестный житель маленького городка Рэймонд сорвал джекпот. Он купил призовой билет, который сделал его обладателем целого состояния: сумма выплаты – 487 миллионов долларов. Однако и это не рекорд. Крупнейший выигрыш в лотерее составил 1,5 миллиарда долларов. Имя сорвавшего банк победителя также не называлось, но сообщалось, что выигрышный билет был продан в магазине торговой сети 7-Eleven в калифорнийском городе Чино-Хиллс.

Автор: Михаил Войцеховский29 января 2018, 17:34

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