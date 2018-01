Американец выиграл в лотерею миллион долларов и умер

51-летний плотник Дональд Савастано умер через два месяца после того, как купил победный билет за десять долларов. Когда мужчина стер защитный слой, то узнал, что стал победителем. Организаторы лотереи предложили ему два варианта: либо они выплачивают выигрыш по частям в течение нескольких лет, либо отдают ему деньги сразу, но тогда Дональд должен будет отказаться от части выигрыша, сообщает издание New York Upstate.

Савастано выбрал такой вариант и 4 января получил на руки 661,8 тысячи долларов. В многочисленных интервью местным телеканалам он рассказывал, что такая удача оказалась весьма кстати: мужчина ничего не скопил на старость. С такой суммой на счету Дональд мог не переживать за свое будущее. "Я не строю экстравагантных планов. Куплю новый пикап, расплачусь с долгами и сделаю вложения в будущее", – рассказывал он.

Буквально через несколько дней после этого интервью у плотника обнаружили рак в последней стадии. Болезнь погубила Дональда за считаные недели. 26 января мужчина скончался в больнице в окружении родных и близких. У Савастано осталась мать, две сестры и четыре брата. Согласно завещанию плотника, деньги достанутся его родственникам.

Donald Savastano took home the prize Wednesday after winning on a holiday-themed scratch off ticket about a month ago. https://t.co/lOsi3yMLKd