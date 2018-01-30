Москвичей предупредили об аномальном давлении

В Москве 30 января ожидается самое низкое давление за последние 17 лет. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, утром во вторник зафиксировано давление 729 миллиметров ртутного столба, но в течение дня оно будет падать, пишет газета "Известия".

"Это существенно ниже нормы", – отметил Тишковец. Температура в столице может достигнуть нулевой отметки, что также редко случается в январе. "А околонулевая оттепель бывает в это время не чаще одного раза в шесть-восемь лет", – добавил метеоролог.