Опубликовано предсказание о новой войне в Европе

Евросоюз ждут серьезные потрясения. Однако ЕС может их избежать, если не будет вмешиваться в ситуацию на Украине. Опубликовано предсказание известного экстрасенса на 2018 год.

Угроза кровопролитной войны нависла над Европой. Начнется она в том случае, если Евросоюз вмешается в конфликт в Донбассе и поддержит украинскую армию. Государства ЕС серьезно пострадают в этом противостоянии.

О том, что ожидает Украину, Донбасс и Евросоюз в наступившем году, сообщил в своем предсказании победитель седьмого сезона телепроекта "Битва экстрасенсов". Алексей Похабов уверен: европейцев спровоцируют на конфликт украинские националисты, что приведет к обострению ситуации, а в итоге – к войне.

Такого развития событий, по мнению Похабова, Европа сможет избежать, если не поддастся на провокации. А точку в военном противостоянии на украинском юго-востоке можно будет поставить только после реализации минских соглашений, приводит слова экстрасенса "Южный федеральный".

Dni.Ru писали и о предсказании Ванги на 2018 год. Слепая болгарская провидица, многие пророчества которой сбывались, говорила о двух прогнозах. Первый носит политический и экономический характер: Ванга утверждала, что Китай станет супердержавой, которая потеснит США. Второе касается космоса – на Венере обнаружат "новую форму энергии".

Что касается КНР, его экономика действительно последние годы демонстрирует неуклонный рост. Такими темпами страна вскоре обгонит Америку по многим показателям. В 2015 году на долю США приходилось 16,7% мировой экономики, но ожидается, что в 2025-м эта доля упадет до 14,9%. Относительно Венеры прогноз является более туманным. Пока на эту планету никаких миссий не запланировано.

Болгарская ясновидящая также предсказывала ряд военных событий. По прогнозам Ванги, они должны были коснуться России и Европы в конце 2017 года.

