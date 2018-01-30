Путин: у Родченкова "были попытки суицида"

Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за его незаконные манипуляции с запрещенными препаратами следовало бы посадить в тюрьму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. Глава государства напомнил о попытках суицида беглого информатора и назвал его "придурком".



"Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в Соединенные Штаты. – Прим. ред.)", – сказал Путин, отметив, что беглый информатор занимался противоправной деятельностью. "Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", – посетовал глава государства.

Президент отметил, что у информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) были попытки суицида. "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится", – сказал Путин.

По его словам, подобное поведение Родченкова говорит о наличии у него определенных проблем с психикой. "И все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", – задал риторический вопрос президент.

Месяцем ранее на пресс-конференции глава государства назвал ошибкой, что Родченкова приняли на работу в антидопинговую лабораторию. "Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством по любым соображениям", – добавил Путин.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал очередной фильм о допинговой системе в России. Картина содержит запись разговора с беглым информатором, однако сам он в кадре не появляется, зритель может слышать лишь его голос. По словам Родченкова, президент был якобы причастен к ситуации с применением стимулирующих препаратов в России.





Напомним, резонансные заявления беглого главы Московской антидопинговой лаборатории легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого Международный олимпийский комитет принял решение отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Нашим атлетам придется ехать на Игры под нейтральным флагом. При этом спортсмены должны будут пройти проверку в специальной антидопинговой лаборатории.

