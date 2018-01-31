Как выжить в России

Специалисты департамента психологии факультета социальных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ "ВШЭ") изучили правила выживания в нашей стране. Чтобы понять, как родители готовят детей к самостоятельной жизни, они опросили 58 женщин, средний возраст которых составил 38 лет.

Психологи спрашивали женщин о рекомендациях, полученных в свое время от взрослых, и советах, которые дают они. Выяснилось, что респондентки видят жизнь своих детей более безопасной и легкой по сравнению со старшим поколением, у которого сформировалась "ментальность выживальщиков".

Специалисты ВШЭ объяснили жизненные установки, в которых выросли предыдущие поколения. "В опасном мире, где требуется выживать каждый день, не нужны ни длинная жизненная перспектива, ни этика поведения, ни профессиональные навыки. В нем главное – выжить сейчас", – сообщается на официальном сайте университета.

Современные матери дают более гуманные и социально ориентированные рекомендации. Среди ценностей женщины назвали хорошее образование и профессию, умение отстаивать убеждения, а также веру в лучшее и сострадание. Психологи заключили: опираясь на новые правила выживания, потомки смогут изменить общество, но лишь в том случае, если не произойдет новых исторических потрясений.

В январе этого года эксперты Финансового университета рассказали, в каких крупных и средних городах России лучше всего жить. По результатам исследования за 2017 год, посвященного качеству жизни, лидером рейтинга стала Тюмень. В список также вошли Грозный, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Новосибирск, Кемерово, Хабаровск и Красноярск.