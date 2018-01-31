Соловьев обвинил женщину в драке телеведущих Шевченко и Сванидзе

Владимир Соловьев прокомментировал потасовку между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе, случившуюся 30 января на радио "Комсомольская правда". Он считает виновной в драке его коллег ведущую передачи, в эфире которой и произошел скандальный инцидент.

Телеведущий заявил, что драка была спровоцирована. Соловьев отметил, что на угрозу Сванидзе Шевченко сказал, чтобы тот встал и ударил его, после чего не предпринял никаких действий для защиты от пощечины, но несколько раз ударил оппонента.

И все же виновной в инциденте он считает ведущую передачи "Комсомольской правды". "Женщина, которая сидит в эфире и истерично кричит "Что вы делаете", виновата в этой ситуации, как и редакция, потому что те, кто стали их разнимать, появились уже после драки", – цитирует журналиста "Взгляд".

По мнению Владимира Соловьева, ведущая была обязана их вербально остановить. "Она должна была снизить градус агрессии, это абсолютно неприемлемо", – добавил он.

При этом телеведущий призвал к уголовному расследованию драки. "Господину Шевченко 51 год, а Николаю Карловичу 62 года. Максим гораздо выше и сильнее Николая Карловича, но несдержанность проявил Сванидзе. Описывать это как боксерский поединок бессмысленно, потому что это недопустимо. Поскольку была трансляция эфира, должно быть уголовное расследование", – заявил Соловьев.

Напомним, что бой двух членов СПЧ разгорелся во время эфира радио "Комсомольская правда" вечером 30 января. Оппоненты спорили о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Получив пощечину от Сванидзе, Шевченко несколькими ударами сбил его с ног – разнимать их пришлось сотрудникам "КП".