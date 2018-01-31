Видео со слоном-онанистом вызвало ажиотаж в Сети

Слон, занимающийся самоудовлетворением с помощью хобота, попал на видео. Ролик собрал за несколько суток более пяти миллионов просмотров в Сети.

Животное не отвлекается от увлекательного процесса, не обращая внимания на крики и хохот операторов. "Эротический" фильм появился в Facebook и быстро разошелся по соцсетям.

Видео собрало больше 20 тысяч репостов и свыше 50 тысяч лайков. Комментаторы изощряются в остроумии. "Я сломал спину, пытаясь повторить это. Не стоит переоценивать себя", – пишет один из пользователей. "Этого не было в "Книге джунглей", – вторит ему другой.

Третий отнесся более серьезно и попытался обосновать действия слона с научной точки зрения. "На самом деле, это часть ритуала спаривания. Молодые слоны растягивают пенис, чтобы увеличить его размер и произвести впечатление на самку. Самка, увидев огромный член, чувствует страсть и увеличивает шансы на то, что я не знаю, о чем говорю", – цитирует "эксперта" Life.ru.