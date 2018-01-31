Драйвером развития Новой Москвы станет транспорт

Новая Москва получит еще один импульс к развитию. В создание транспортной инфраструктуры этой части столицы до 2035 года будет инвестировано более триллиона рублей.



Транспорт станет своеобразным драйвером роста для новых территорий. Триллион рублей – цифра впечатляющая. Эти деньги – новые дороги, станции метро, автобусные и трамвайные маршруты, эстакада и развязки. Известно, что уже в этом году в Новомосковском и Троицком округах заработают шесть станций метро, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Две станции относятся к Калининско-Солнцевской линии ("Рассказовка" и "Говорово"), остальные четыре будут построены на участке Сокольнической ветки от "Саларьево" до "Столбово".

При этом в конце красной ветки откроют транспортно-пересадочный узел, сейчас специалисты разрабатывают его проект. Еще одну линию начнут протягивать от "Улицы Новаторов" в сторону делового центра в Коммунарке, но пока это только в стадии обсуждения возможных проектов.





"Одним из ключевых драйверов развития территорий является создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего к 2035 году планируется построить 288 километров дорог шириной в 6-8 полос с пешеходными и велосипедными дорожками, комфортным освещением. Все новые магистрали будут увязаны с перспективными станциями метро и железнодорожными направлениями", - рассказал Жидкин.





Транспортные артерии в Новой Москве будут строиться как по направлению к центру города, так и параллельно кольцевой дороге. В большой степени это касается автомобильных дорог, но столичные власти готовят и сюрприз для жителей присоединенных территорий: в генеральном плане развития города есть отдельная статья расходов на создание в ТиНАО своей трамвайной сети.

Здесь планируется построить 178 километров трамвайных путей, три депо и примерно 600 остановок. Сейчас ведется проектирование первого участка, который свяжет Мамыри с Троицком. Ходить по новым линиям будут современные машины последнего поколения – трехсекционные "Витязи" с системами климат-контроля и видеонаблюдения.

Трамвай – экологически чистый и бесшумный транспорт, его развитию московские власти уделяют большое значение. Сейчас в столице идет пошаговая реформа трамвайных маршрутов – появляются новые и восстанавливаются старые, закрытые в 90-е годы.

Помимо трамваев, в ТиНАО появятся и новые автобусные маршруты. Этот вид транспорта самый популярный для поездок на небольшие расстояния, к примеру, от дома до метро. До 2020 года планируется запустить девять новых маршрутов, построив к этому времени более 50 остановочных пунктов.





Не забыли столичные власти и о развитии железнодорожного транспорта. Через округ проходят два направления – Курское и Киевское, на них появятся новые остановочные пункты "Остафьево" и "Санино".

"93 новых поезда будет введено в расписание пригородного сообщения на территории новой Москвы до 2035 года, 85 километров новых и реконструированных железнодорожных путей появится в ТиНАО. Также в планах по развитию пригородного сообщения: пять путепроводов на Курском и Киевском направлениях МЖД и два новых остановочных пункта – "Остафьево" и "Санино", - рассказал глава департамента развития новых территорий.





Владимир Жидкин напомнил, что площадь территории Новой Москвы – более 148 тысяч гектаров, общая перспективная площадь застройки здесь приближается к 40-ка тысячам гектаров. К 2035 году в ТиНАО планируется создать около миллиона рабочих мест, а общий объем инвестиций в развитие присоединенных территорий превысит семь триллионов рублей.

Присоединение новой территории к Москве в 2012 году стало самым масштабным за всю историю проектом расширения площади столицы: она увеличилась примерно в 2,4 раза. На присоединенных территориях были созданы два новых административных округа – Троицкий и Новомосковский, в состав которых вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка).





За пять с половиной лет в Новой Москве были открыты две станции метро, семь поликлиник, около 60 социальных объектов, несколько путепроводов через железнодорожные пути, разбито 13 парков. За то же время на присоединенных территориях построено около 12 миллионов квадратных метров недвижимости.