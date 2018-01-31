Гордон решила помочь предателю Родченкову

Журналистка Екатерина Гордон решила привлечь к себе дополнительное внимание. Юрист вызвалась помочь беглому главе РУСАДА Григорию Родченкову.

Отказавшаяся от участия в выборах президента правозащитница собирается вместе с информатором WADA подавать иск против российских чиновников о защите чести и достоинства. Об этом Екатерина Гордон рассказала в эфире радиостанции НСН. По словам журналистки, Родченкова нельзя винить в отстранении российских спортсменов от Олимпиады.

"Делать из Родченкова козла отпущения неверно… Я, как патриот, не стала бы дискредитировать страну, и я, как человек, не хочу участвовать в травле. Спортсменов лишили Олимпиады под родным флагом конкретные чиновники и система. А публичные оскорбления неуместны", – считает правозащитница. Вместе с этим журналистка заявила, что готова помочь бывшему функционеру с составлением иска и подачей документов в соответствующие инстанции.

Гордон подчеркнула, что сама не собирается ни с кем судиться, но как правозащитница и глава юридической компании готова оказать Родченкову любую помощь, если он решится отстаивать свои права.

Напомним, бывший глава РУСАДА стал мишенью для многочисленных оскорблений, насмешек и ненависти со стороны россиян после того, как сбежал из страны и начал давать показания Всемирному антидопинговому агентству и Международному олимпийскому комитету. Он заявлял, что все российские спортсмены принимают допинг.

Якобы атлетам помогали представители силовых структур. По словам Родченкова, сотрудники ФСБ подменяли допинг-пробы, чтобы спортсменам не запретили доступ на Олимпиаду. Кроме того, беглый функционер уверяет, что применение запрещенных препаратов было государственной стратегией, принятой на самом высоком уровне.

После заявлений Григория Родченкова, МОК принял решение запретить российским атлетам выступать под своим флагом на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Многие спортсмены оказались не допущены к соревнованиям, были дисквалифицированы и лишены медалей Олимпиады в Сочи.