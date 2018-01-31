Британскую субмарину обвинили в гибели иностранных подводников

Суррогатная мать родила Маликову Скандальный развод Джигарханяна Отстранение россиян от Олимпиады Тесты и опросы Эксклюзив Dni.Ru

Самое читаемое

Отец Шурыгиной поехал к Малахову после жестокого убийства
12-летняя дочь догнала в размерах Волочкову
Сын оставил больного Табакова и оборвал связь с Россией
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Откровенный снимок Панина с женой вызвал оторопь
партнеры
Четверг 1 февраля
Лента новостей
22:00
Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
21:36
Кавалер избил и ограбил девушку на первом свидании
21:19
В Петербурге грабители устроили перестрелку с полицией
20:49
Путин восхитил благородным поступком
20:45
Безумные регионы: наркоман убил друга из-за подозрения в заражении ВИЧ
20:05
К чему снятся пауки и паутина
19:58
Униженным МОК россиянам пообещали олимпийские премиальные
19:28
Россиянин спаивал подростков после знакомства в интернете
19:05
В США заявили о войне с Россией
19:01
В Перми молодая девушка умерла во время родов
18:57
Российский спортсмен попал под машину в Италии
18:31
Джигарханян не может вылечиться
18:11
Европа душит экономику Украины
18:11
Госдума продлит амнистию капиталов
17:52
Создатель "Кота Леопольда" умер в Германии
17:44
В Москве пенсионерка жестоко избила врача
17:40
Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой
17:23
Банкир дал отпор грабителям и получил пулю в лоб в центре Москвы
17:12
Где найти лучшие товары по привлекательным ценам
16:54
Кому стоит бояться голубого кровавого суперлуния
16:40
Реновация приходит в Саратовскую область
16:37
Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены
16:18
Меланья Трамп в костюме Клинтон шокировала мужа
16:14
Муж сравнил Ани Лорак со старой бабкой
16:04
В Москве из-за снега обрушилась крыша стоянки (видео)
15:50
У бизнес-центра в Москве произошла стрельба
15:45
Путин извинился перед униженными российскими атлетами
15:41
В Москве пройдет международный рыцарский турнир
15:39
Всеобщее неприятие мужеложства бесит бисексуала Панина
15:30
В жилом доме под Москвой произошел взрыв
15:26
Деньги привлекают секс
15:25
В Петербурге грузовик насмерть сбил ребенка на зебре
15:19
Джигарханяна без сознания срочно увезли в больницу
15:08
Рапунцель проговорилась о странной любви мужа и матери
15:07
НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море
15:04
Moody's повысило рейтинг облигаций банка "Возрождение"
14:56
Сергей Пенкин: Валерия такая же холодная в жизни, как и на сцене
14:54
Порошенко глупо попиарился на смерти космонавта
14:52
Почему Москве нужна Северо-Восточная хорда
14:38
Российские стандарты красоты
14:20
Какая из спутниц жизни Дмитрия Тарасова нравится Вам больше
14:17
Неожиданные данные о Фриске ввели в ступор
14:15
Найдены виновники завышения цен на авиабилеты
14:01
Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
13:55
Розовые мечты Собчак добрались до россиян
13:54
Джигарханян хочет заткнуть рот бывшей жене
13:54
Солнцев вылил ведро помоев на бессовестного Тарасова
13:50
Синее кровавое суперлуние (видео)
13:38
В Москве показали стремительную эволюцию русской кухни
13:38
На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
13:36
Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце (видео)
13:30
Сын Андрея Малахова покинет Россию
13:29
От Навального сбежали хомяки
13:12
Страшные подробности последних дней Сенчиной
13:10
Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
13:07
Любовный гороскоп на февраль
13:02
Девушка кастрировала любовника за флирт с подругой
12:50
Шикарная жизнь Мерьем Узерли из "Великолепного века"
12:31
В России резко подешевел iPhone 8 Plus
12:04
Жена "мажора" Прилучного готовится к появлению детей
12:00
Осужденный на 25 лет брат звезды "Дома-2" умер в тюрьме
11:59
Под Москвой мужчина убил сожителя после ссоры
11:57
У российского хоккеиста внезапно умерла молодая супруга
11:56
Люксовый отдых в Таиланде
11:35
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
11:29
Дети рыдают из-за трагедии с Ксенофонтовой
11:15
На севере Москвы случилась авария с автобусом
11:14
Смена пола омолаживает организм
10:49
Ольга Бузова стремительно лысеет
10:36
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
10:09
Савченко ошарашила нелепым нарядом
10:04
Сенчина перед смертью: Так мне плохо, мочи нет
09:45
Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале
09:38
В Домодедово пассажиров заперли в самолете на пять часов
09:30
Никулин: Гальцев – одержимый человек
09:29
У детского сада на юге Москвы нашли труп
09:24
Шокирующее фото избитой звезды "Дома-2"
09:02
Поездка Нарышкина в США обернулась громким скандалом
08:51
Штурм уличила шоу Шепелева в обмане
08:38
Подравшийся в эфире Сванидзе назвал причину конфликта
08:21
Застрявший в тоннеле поезд парализовал московское метро
08:21
54-летняя жена Маликова показала новорожденного сына
08:20
Виновата Украина: США объяснили постоянные атаки на Россию
08:11
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
08:03
Житель Подмосковья получил пулю в лицо за просьбу перепарковаться
22:01
Николая Сванидзе избили в прямом эфире (видео)
22:01
Леонид Гайдай: феномен успеха
21:47
Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
21:35
Звезда сериала "Хор" трагически погибла в США
21:19
Тяжелораненый в перестрелке Невзоров рассказал о покушении
21:07
Пенсионер убил и сжег 20-летнюю жену
21:00
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане
20:41
"Единая Россия" поможет Путину провести избирательную кампанию
20:38
Безумные регионы: голый мужчина заставил семью спрыгнуть с балкона
20:28
Подробности обрушения в переходе у метро в Москве
20:06
США готовят подлую провокацию по "кремлевскому докладу"
20:01
В массовом ДТП под Орлом погибли двое полицейских
19:50
Путешествие по Италии: Флоренция
19:38
В переходе у метро в Москве обвалилась крыша
19:27
Бузова унизила Тарасова и Костенко из-за свадьбы
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую стравили с Джигарханяном перед камерами
Веселая вдова Хворостовского прервала траур ради банкета
Джигарханян окончательно освободился от ушлой жены
Кремль драят для возвращения 68-летней Пугачевой на сцену
У Собчак сдали нервы от вопроса о "гаденышах"
Абсолютно седого Киркорова сняли с юным красавцем
Общество

Британскую субмарину обвинили в гибели иностранных подводников

Фото: wikipedia.org/Martin Otero
История с гибелью аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", без вести пропавшей 15 ноября 2017 года, получила свое продолжение. Местные СМИ со ссылкой на некий секретный доклад уверяют, что причиной трагедии стала британская атомная субмарина.
прочитано 908 раз

Аргентинское издание Eldia, ссылаясь на секретный отчет, возлагает ответственность за трагедию, произошедшую с подводной лодкой "Сан-Хуан", на британский флот. Якобы незадолго до своего исчезновения аргентинские моряки засекли атомную субмарину Великобритании. При попытке уйти от столкновения с ней они погрузились на глубину более ста метров, которая была для судна предельной из-за технической неисправности.

ПО ТЕМЕ

Британские офицеры сбежали с подлодки из-за секс-скандала

В Средиземном море столкнулись подлодка и торговое судно

Испуганные военные скрывают от Терезы Мэй сломанные подлодки

Кроме того, аргентинская подводная лодка теряла свыше 50 литров масла в день из-за сбоя в двигательной системе, передает РИА ФАН. Спасательные костюмы, находившиеся на ее борту, были непригодны для использования, поскольку срок их годности истек. сочетание всех этих факторов якобы и привело к столь крупной трагедии.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Во время последнего сеанса связи экипаж судна успел подать сигнал бедствия. Через несколько дней после исчезновения субмарины президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с аргентинским лидером Маурисио Макри предложил помощь в поисковой операции.

В Аргентину были направлены группы специалистов Военно-морского флота России с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс". Кроме того, в операции было задействовано океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь".

Поиски с участием специалистов из раз стран окончились ничем. 30 ноября экипаж был официально признан погибшим. На борту подводной лодки находились 44 моряка.

Автор: Геннадий Куприянов31 января 2018, 20:26

комментарии

Политика

В США заявили о войне с Россией
НАТО устроило антироссийскую провокацию в Черном море
Порошенко глупо попиарился на смерти космонавта
Розовые мечты Собчак добрались до россиян

Шоу-бизнес

Ольга Бузова упала в обморок
Сафронов назвал виновника краха любви Джигарханяна
Джоли и жена Макрона напугали "мертвыми" лицами
Джигарханян не может вылечиться

Проишествия

Выдающийся физрук оказался в центре секс-скандала в Москве
В Москве пенсионерка жестоко избила врача
Банкир дал отпор грабителям и получил пулю в лоб в центре Москвы
Защищавший незнакомку футболист получил два удара ножом в сердце (видео)

Lifestyle

Покаяние актера из "Бригады" вызвало скандал
Известный музыкант отверг грушевидные груди Монро
Леонид Гайдай: феномен успеха
"Уже украли?": Путин удивил Машкова домашним просмотром "Движения вверх"
Шоу-бизнес

Штурм уличила шоу Шепелева в обмане

Певица возмущена сложившейся ситуацией
Шоу-бизнес

Сын Андрея Малахова покинет Россию

Телеведущий оформил все необходимые документы
Шоу-бизнес

Джигарханяна довела до приступа связь сына и бывшей жены

Увиденное стало для артиста потрясением
Шоу-бизнес

Близкие отвернулись от убитой предательством Кати Семеновой

Певица рассказала о трудном детстве

Гороскоп

Любовный гороскоп на февраль
Самые удачные страны для путешествий в 2018 году
Астрологический прогноз с 29 января по 4 февраля
Пресняков и Подольская ругаются и выясняют отношения

Фоторепортажи

На Москву обрушился сильнейший за зиму снегопад
Красивая история любви Тарасова и Костенко
Роскошная жизнь "мисс бикини" из России
Эротические фото работниц кранового завода

Спорт

Путин восхитил благородным поступком
Униженным МОК россиянам пообещали олимпийские премиальные
Белорусам влетело за поддержку России на Паралимпиаде
Какие унижения ждут россиян на Олимпиаде в Пхенчхане

Регионы

Безумные регионы: наркоман убил друга из-за подозрения в заражении ВИЧ
В Подмосковье школьники затушили Вечный огонь (видео)
Жуткие подробности смерти 37-летней красавицы в Подмосковье
В Петербурге приезжий до смерти забил отца
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru