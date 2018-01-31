Британскую субмарину обвинили в гибели иностранных подводников

История с гибелью аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан", без вести пропавшей 15 ноября 2017 года, получила свое продолжение. Местные СМИ со ссылкой на некий секретный доклад уверяют, что причиной трагедии стала британская атомная субмарина.

Аргентинское издание Eldia, ссылаясь на секретный отчет, возлагает ответственность за трагедию, произошедшую с подводной лодкой "Сан-Хуан", на британский флот. Якобы незадолго до своего исчезновения аргентинские моряки засекли атомную субмарину Великобритании. При попытке уйти от столкновения с ней они погрузились на глубину более ста метров, которая была для судна предельной из-за технической неисправности.

Кроме того, аргентинская подводная лодка теряла свыше 50 литров масла в день из-за сбоя в двигательной системе, передает РИА ФАН. Спасательные костюмы, находившиеся на ее борту, были непригодны для использования, поскольку срок их годности истек. сочетание всех этих факторов якобы и привело к столь крупной трагедии.

Напомним, дизель-электрическая подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Во время последнего сеанса связи экипаж судна успел подать сигнал бедствия. Через несколько дней после исчезновения субмарины президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с аргентинским лидером Маурисио Макри предложил помощь в поисковой операции.

В Аргентину были направлены группы специалистов Военно-морского флота России с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс". Кроме того, в операции было задействовано океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь".

Поиски с участием специалистов из раз стран окончились ничем. 30 ноября экипаж был официально признан погибшим. На борту подводной лодки находились 44 моряка.