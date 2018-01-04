"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше

Организаторов лотереи "Русское лото" уличили в обмане. Жители страны в бешенстве.

Во время новогодней лотереи разыгрывался один миллиард рублей. Победителя должны были выявить в прямом эфире 1 января в 20:00 мск. Однако о выигрыше стало известно намного раньше.

Об этом сообщил один из пользователей портала Pikabu. По его словам, такие "псевдопрямые трансляции" проводятся каждую неделю: в каждом регионе они идут в 20:00 по местному времени. "И каждый раз в тираже участвуют только билеты, проданные до первой трансляции розыгрыша в телевизоре. После этого можно хоть обмазаться билетами с номерами, совпадающими с выпавшими в тираже, – билет будет действителен только на следующий тираж", – заявил он.

Игрок рассказал, что обращался в онлайн-службу поддержки, там ему ответили, что результаты были опубликованы в 22:00 по Москве, а затем перестали реагировать на сообщения. Пользователи Сети подняли настоящую волну критики: они уверены, что их могли обмануть. Примечательно, что во время эфира в центральной части России висела плашка "прямой эфир".

Отметим, что в начале года жителю Казани удалось выиграть в "Столото" 250 миллионов рублей. Он похвастался этим в социальных сетях, передает Ura.ru.

По правилам розыгрыша, имя победителя не называется. Однако счастливчик сам раскрыл информацию о себе.