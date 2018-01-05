Самые громкие судебные процессы года

Невиданное событие произошло в 2017 году в России – впервые в новейшей истории страны в тюрьму отправился федеральный министр. Еще несколько губернаторов ждут в следственных изоляторах судебных решений, уголовные дела заведены на чиновников, бизнесменов и даже в отношении театрального режиссера. Dni.Ru решили напомнить своим читателям о самых громких процессах ушедшего года.

МИНИСТР-ВЗЯТОЧНИК

В декабре суд вынес приговор Алексею Улюкаеву – восемь лет колонии строго режима и гигантский штраф. Впервые в новейшей истории России реальный срок получил федеральный министр. Да еще какой министр! Отвечавший за экономическое развитие страны.

Следствие по делу Улюкаева шло чуть больше года, его задержали с поличным в ноябре 2016-го на выходе из офиса "Роснефти". В чемодане, который нес чиновник, оказались два миллиона долларов. Это была взятка, которую член правительства вымогал у руководства нефтяной компании за помощь в проведении сделки по приватизации компании "Башнефть".

Спустя несколько дней президент Владимир Путин освободил Улюкаева от должности в связи с утратой доверия. На первом же заседании по избранию меры пресечения суд поступил очень гуманно, отправив чиновника под домашний арест в одну из трех его московских квартир. Улюкаев символично выбрал апартаменты в элитном комплексе "Золотые ключи" и находился там вплоть до дня вынесения приговора, приезжая несколько раз на промежуточные заседания суда.

На одном из таких заседаний он поблагодарил суд за то, что похудел на 15 килограммов. Журналисты тогда отметили крайне болезненный вид Улюкаева, но при этом держался он бодро и даже читал свои стихи. На всех заседаниях по своему делу подсудимый как мантру повторял слова о своей невиновности.

Тем не менее следствие за год полностью доказало вину экс-министра. Вердикт суда был прост и ясен – виновен в получении взятки в особо крупном размере, действовал из корыстных побуждений по заранее составленному плану. В итоге вместо 10 лет, которые требовал прокурор, суд отправил Улюкаева в колонию строго режима на восемь лет и обязал его выплатить штраф в размере 130 миллионов рублей. После выхода на свободу экс-министр больше не сможет занимать должности в госструктурах.





ГУБЕРНАТОРЫ ПОД СЛЕДСТВИЕМ

Дело Улюкаева далеко не первое в череде масштабной кампании по борьбе с коррупцией. Достаточно вспомнить аналогичные обвинения в получении крупной взятки и такое же задержание с поличным бывшего губернатора Кировской области Никиты Белыха.

Все, наверное, помнят кадры оперативной съемки, на которых удивленный чиновник смотрит на разложенные на столе пачки денег. В июне 2016 года в одном из московских ресторанов губернатор получил их от бизнесмена, контролирующего крупные предприятия Кировской области и пообещал ему содействие на региональном уровне. При получении 400 тысяч евро руководителя региона взяли сотрудники спецслужб. Сейчас Белых находится в следственном изоляторе в Москве. Несколько заседаний по его дело уже прошли, ожидается скорое вынесение приговора.

Никита Белых не терял времени даром – в середине ноября он прямо в СИЗО женился, а спустя две недели обвенчался со своей возлюбленной. Избранницей бывшего губернатора стала 30-летняя поэтесса Екатерина Рейферт. Известно, что она окончила философский факультет МГУ, а на досуге любит "тишину, стрельбу и хорошие книги". Судя по всему, девушке нравится декламировать стихи на камеру. В одном из роликов Рейферт в весьма эротичном наряде читает "Нет ни в ком твоих нот".

Адвокат экс-губернатора сообщил, что это было первым венчанием на территории следственного изолятора "Лефортово". По словам юриста, волновались и сотрудники тюрьмы, и, естественно, сами венчающиеся.





В одном из московских СИЗО также ждет приговора суда экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Его задержали по обвинению в получении взятки в 5,6 миллиона долларов от руководителя "Тихоокеанского Внешторгбанка" Николая Крана. Чиновник обещал содействие при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. При обыске у Хорошавина нашли несметные богатства – коллекцию дорогих часов, украшения, драгоценности, ювелирные украшения, огромные суммы в рублях и валюте и перьевую ручку за 36 миллионов рублей.

Еще один губернатор, поплатившийся за создание преступного сообщества и мошенничество – глава Коми Вячеслав Гайзер. Своими действиями он нанес ущерб бюджету страны на сумму в три с половинной миллиарда рублей. При обыске в его личном кабинете были обнаружены документы на офшорные компании на территории Кипра и Сейшельских островов, крупная сумма денег, часы стоимостью около миллиона долларов и проекты по приобретению самолетов Bombardier и Hawker.





ПОЛИЦЕЙСКИЙ-МИЛЛИАРДЕР

Но переплюнул всех коррупционеров, безусловно, полковник Дмитрий Захарченко, возглавлявший обязанности начальника одного из подразделений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Звучит как издевательство, но борцу с коррупцией были предъявлены обвинения именно в этом преступлении. При обыске в одной из почти двух десятков его московских квартир нашли тонны денег – девять миллиардов рублей.

Владельцев этих денег следствие до сих пор не установило. По некоторым данным, экс-глава антикоррупционного главка просто хранил у себя обналиченные деньги банков-банкротов. Захарченко был так называемой обнальной площадкой: хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в оффшор и получал за это свой процент.

Значительная часть изъятых во время обысков у Захарченко средств может принадлежать Нота-банку, лицензия у которого была отозвана в ноябре 2015 года. В правоохранительных органах пока не комментируют, удастся ли вкладчикам банка вернуть средства. Для этого предстоит доказать, что деньги действительно были выведены из финансовой организации.





КТО УБИЛ БОРИСА НЕМЦОВА

В 2017 году суд вынес приговор обвиняемым в убийстве политика Бориса Немцова – пятерым осужденным удалось избежать пожизненного лишения свободы, но им предстоит провести в колониях от 11 до 20 лет. Приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных, уже вступил в законную силу.

Непосредственный убийца Бориса Немцова – Заур Дадаев – получил 20 лет колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, по требованию обвинения Дадаева лишили звания лейтенанта и ордена Мужества.

Его пособники получили немного меньше. Анзора Губашева приговорили к 19 годам, Шадида Губашева – к 16 годам, Темирлана Эскерханова – к 14 годам, Хамзата Бахаева – к девяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

На скамью подсудимых попали лишь исполнители преступления, так что расследование еще продолжается – Следственный комитет ищет соучастников, а также заказчика и организатора убийства.

Дочь убитого Жанна Немцова просит отменить приговор и переквалифицировать дело на более тяжкую статью Уголовного кодекса – Посягательство на жизнь политического или общественного деятеля".

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года во время прогулки с украинской моделью Анной Дурицкой по Большому Москворецкому мосту. Обвинение требовало для преступников пожизненного лишения свободы.





КАМБОДЖИЙСКИЙ БЕГЛЕЦ

Эксцентричный олигарх Сергей Полонский, скрывавшийся от российского правосудия в Камбодже, в июле 2017 года получил пять лет колонии за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков. Занятно, что сразу же после оглашения приговора осужденного освободили.

Бизнесмен вышел на свободу благодаря переквалификации его действий. В окончательной редакции обвинительного заключения Полонскому инкриминировали мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Прокурор просил для него наказания в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 900 тысяч рублей.

В свое время олигарх прославился эксцентричными выходками и заявлениями. Самое известное: "У кого нет миллиарда – могут идти в ….". Сейчас Полонский готовится к президентской компании – он объявил о своем участии в выборах 2018 года.





РЕЖИССЕР И КОМПАНИЯ

В минувшем году в России впервые задержали театрального режиссера. Домашний арест Кирилла Серебренникова стал полной неожиданностью для его коллег и общественности. Дело о мошенничестве "Седьмой студии" было возбуждено в 2015 году, однако о нем стало известно только после обысков, которые прошли в мае 2017-го в "Гоголь-центре".

Изначально в рамках дела суд отправил в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест – гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, в тот момент Серебренников еще числился свидетелем.

В конце августа во время съемок фильма о Викторе Цое в Санкт-Петербурге следователи задержали самого режиссера. Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа".