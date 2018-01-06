"Аэрофлот" сообщил о проблемах с обслуживанием в Вашингтоне

Осуществляющая наземное обслуживание рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне компания SwissPort пока не подтвердила возможность обслужить рейсы авиаперевозчика в аэропорту американской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне – SwissPort – пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона (IAD)", – говорится в сообщении компании.

Однако вашингтонский аэропорт уже выдал слоты на выполнение задержанных рейсов SU533 (ранее SU123) и SU539 (SU103) в 12:00 и 14:00 по местному времени соответственно. Персонал SwissPort выйдет на работу в 8:00 по местному времени (московское – 19:00). После этого будет принято решение о возможности обслуживания указанных рейсов. Купившие билеты на рейс SU533 и SU539 к настоящему времени уже перевезены наземным транспортом из Нью-Йорка в Вашингтон.

В связи со сложившимися обстоятельствами российский авиаперевозчик пока не может назвать точное время отправления рейсов, задержанных в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили в компании, вся информация будет оперативно размещаться на ее сайте, а также на официальных страницах в соцсетях.

Кроме того, пассажиры получают информацию через call-центр. Прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", подчеркнул авиаперевозчик.