Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил православных христиан с Рождеством. Политик пожелал всем счастья, мира и благополучия.

"Этот светлый день согревает сердца и напоминает нам об идеалах добра и милосердия. Рождество обращает нас к духовным традициям, которые веками передаются из поколения в поколение. Пусть этот праздник принесет в наши семьи радость и тепло общения с близкими", – говорится в поздравлении председателя Думы.

Сегодня, 7 января православные жители России и других стран празднуют Рождество Христово – событие, с которого 2017 лет назад начался отсчет новой эры в истории человечества.

В Русской православной церкви насчитывается более 36 тыяч. храмов и более 900 монастырей почти в 70 странах. Праздничные литургии ночью и утром прошли во всех храмах на всех континентах, сообщает ТАСС.

По Юлианскому календарю Рождество отмечают, кроме Русской, также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда.

Праздновать приход в мир Спасителя христиане будут 12 дней. Этот период – до праздника Крещения Господня 19 января, называется "святыми днями" или "святками" – время отдыха, колядок и дел милосердия.