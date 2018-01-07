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Общество

Жена российского миллионера возмутила дорогим кольцом

Ксения Царицына. Фото: instagram.com/ksenia_tsaritsina
Жена миллионера из России Алексея Шаповалова модель Ксения Царицына на своей странице в Instagram опубликовала подарок от возлюбленного – двойное кольцо с массивными зелеными камнями. Пользователи Сети неоднозначно восприняли подобную демонстрацию богатства.
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Уже несколько дней в Сети не утихают обсуждения дорогого подарка, который сделал своей жене миллиардер Алексей Шаповалов. Ксения Царицына стала счастливой обладательницей двойного кольца с зелеными камнями.

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Обновку модель показала на своей странице в Instagram. "Мой Санта знает, что мне нравится", – подписала она снимок, на котором продемонстрировала руку в дорогостоящей обновке. Подписчики не смогли сойтись во мнении, что же именно за камни украшают кольца, однако пришли к логичному выводу – украшение очень дорогое.

Публикация от Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina)

Некоторые подписчики восхитились ювелирным изделием и порадовались за Ксению Царицыну, однако нашлись и те, кто решил выразить свое возмущение. Не в силах найти изъяны в самом подарке, критики решили придраться к самой девушке, дескать, руки на фотографии получились старые.

Отметим, еще одним подарком на новый год для девушки, по всей видимости, стали два котенка. "Мои лучшие подарочки под елку☺️🎅🏿Дедушка Мороз, ты знаешь как я люблю тебя❤️у меня котомания кажется🙈", – подписала она снимок.

Напомним, Алексей Шаповалов и Ксения Царицына познакомились в 2011 году в Москве. Спустя месяц после начала отношений они начали жить вместе, а уже на следующий год модель вместе с предпринимателем отправилась в загородные дома в Ульяновске и Самаре. В конце 2012 года они переехали в ОАЭ, так как у мужчины в этой стране открыт строительный бизнес.

Ранее пара уже неоднократно попадала в поле зрения СМИ. В частности, журналисты писали об Алексее Шаповалове и Ксении Царицыной после того, как он подарил своей избраннице кольцо с бриллиантом в 70 карат. Предполагается, что этот подарок был приурочен к их помолвке.

Автор: Геннадий Куприянов7 января 2018, 12:49

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