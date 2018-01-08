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Поездам московского метро добавят вагон

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К поездам Московского метрополитена на Сокольнической линии будет добавлен еще один вагон. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это серьезно разгрузит направление: всего один дополнительный вагон даст 186 тысяч пассажирских мест в сутки и почти 68 миллионов в год", – написал он. Изменения вступят в силу 10 января, передает телеканал "360".

Автор: Евгений Мышко8 января 2018, 15:43

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