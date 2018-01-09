"Взрывной циклон" в США назвали оружием Путина

Видеоролик с вмерзшими в лед автомобилями на улицах городов американского штата Массачусетс окончательно испортил новогоднее настроение жителям США. Обрушившийся на страну климатический катаклизм пользователи соцсетей называют оружием Путина.

Мощный шторм в США привел к затоплению улиц прибрежных городов. Из-за резкого похолодания вода замерзла, припаркованные автомобили оказались в ледяном плену. Запечатлевшие эти картины ролики собирают сотни тысяч просмотров в соцсетях.

Реакция комментаторов не заставила себя долго ждать. Некоторые считают, что наступает новый ледниковый период. Но нашлись и такие, кто назвал шторм климатическим оружием российского президента.

"Путин разрушает американскую экономику и инфраструктуру", – уверен некто под ником Cattefaie Blæc. Ему с иронией ответил пользователь Сергей Корсак: "Взрывной циклон — это российский агент. Это российское вмешательство в демократический климат".

"Дедушка Мороз ушел в Америку. Вернись, мы все простим)))", – пишут российские пользователи. Они напоминают, что в России такая погода привычна – "Гитлер и Наполеон подтвердят".

Американцам погода тоже напомнила о сибирских морозах, а некоторые заговорили об апокалипсисе. "Это что-то вроде фильма "Послезавтра", — считает Rojs Rozentāls. "Красивый апокалипсис для Америки", – пишет другой комментатор.

Снежный шторм и рекордные морозы обрушились на США 4 января. Они привели к жертвам, в половине штатов введен режим чрезвычайной ситуации. Циклон прозвали климатической бомбой, которая накрыла огромную территорию от Флориды до Канады, где проживают 58 миллионов человек.

Число погибших от обморожений и в результате аварий приближается к 20, почти 150 тысяч человек оставались без электричества. Ветер, скорость которого достигала 110 километров в час, оборвал линии электропередачи.

Самая сложная ситуация в штате Массачусетс. Особенно тяжело тем, кто живет на побережье – на него обрушился шторм, какого не видели там с 1921 года. Океанские волны накрывают улицы городов, провоцируя наводнения.