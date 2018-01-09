Москвичей ждут суровые морозы

По прогнозам синоптиков, температура на старый Новый год приблизится к своим многолетним значениям. Жителей Москвы и столичного региона ожидает резкое похолодание.

13 января москвичей порадует, наконец-то, морозная зимняя погода. При этом в течение всей недели снега выпадет очень мало – на небе будет солнечно и малооблачно.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, на европейскую часть России распространяется область повышенного давления, центр которого к выходным окажется прямо над Москвой. "Температура будет приближаться к своим многолетним значениям. Именно в выходные, к старому Новому году, будет вполне зима, которая соответствует нашим представлениям о климате", – цитирует синоптика Life.ru.

Согласно прогнозу, с 9 по 11 января температура воздуха в Москве и области ночью и днем будет составлять от -3 до -8. Это на пять градусов выше нормы. Однако уже 13-14 января в столице ожидается настоящая зимняя погода: -10 в Москве, до -14 по области.

Публикация от ��ɴᴀsᴛᴇɴᴋᴀ�� (@_nastyaleo_) Янв 9, 2018 at 2:14 PST

Отметим, что в Новый год жители средней полосы России остались без снега, при этом температура воздуха намного превышала нормальные для этого времени значения. Погодные аномалии начались с приходом календарной зимы. На Москву то обрушивался ледяной ливень, превращавшийся в гололед, то снегопад, приводящий к настоящему потопу.