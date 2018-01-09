Раскрыта новая тактика террористов

Эксперты уверены, что сорванное нападение террористов на российскую базу в Сирии доказывает переход боевиков к новой тактике. Специалисты считают, что с потерей ресурсов они будут прибегать к все более изощренным средствам.

Российские военные сорвали нападение боевиков на авиабазу Хмеймим. Запрещенная в России террористическая группировка "Ахрар аш-Шам" отправила в атаку 13 беспилотников. Специалисты отметили, что аппараты были произведены кустарным способом, однако при их сборке были использованы высокотехнологичные детали и продуманные инженерные решения.

"Можно в какой-то степени говорить о новой тактике террористов. И чем меньше у них будет оставаться реальной подконтрольной территории, тем отчаяннее будет их сопротивление, и тем изощреннее и изобретательнее будет их тактика", – цитирует РИА ФАН военного эксперта, директора Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрия Родионова.

"Боевики давно прославились на этой войне оригинальными кустарными оружейными разработками, особенно в деле создания СВУ. Однако беспилотники – это уже явно шаг вперед", – добавил он. По мнению специалиста, террористы не могли самостоятельно создать как сами устройства, так и технологии по управлению ими.

Дмитрий Родионов отметил, что противостояние с террористами в Сирии перетекает в новую форму. "Нужно быть готовым ко всему, в том числе к атакам примитивных кустарных дронов, которые могут "обмануть" сверхчувствительные радары, атакам смертников, проникновению диверсантов, шпионов и так далее", – заметил эксперт.