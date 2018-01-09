Насильник Шурыгиной выходит из тюрьмы раньше срока

Семье удалось добиться условно-досрочного освобождения для Сергея Семенова, который был признан судом виновным в изнасиловании скандально известной Дианы Шурыгиной. Сестра молодого человека поблагодарила всех, кто своими усилиями приблизил это событие.

После того как суд признал Сергея Семенова виновным в изнасиловании Дианы Шурыгиной, жизнь фигурантов этого скандального дела круто изменилась. Девушка стала мелькать на телеэкране, сделала головокружительную карьеру блогера и даже смогла найти свою любовь и узаконить отношения с избранником. Молодой же человек отправился за решетку.

Несмотря на позицию суда, не все россияне поверили в историю, которую рассказала изнасилованная Диана Шурыгина. По их мнению, девушка приукрасила повествование, а может, и нарочно ввела окружающих в заблуждение. Свои усилия такие люди сосредоточили на том, чтобы помочь молодому человеку. И это не прошло даром. Стало известно, что Сергея Семенова готовятся выпустить из тюрьмы.

Публикация от Сергей Семёнов (@freesemenov) Мар 26, 2017 at 12:04 PDT

"У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ) СПАСИБО ВСЕМ!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала сестра молодого человека на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Речь идет об условно-досрочном освобождении молодого человека. Она также поделилась сообщением сообщества Freesemenov (Свободу Семенову), которое было создано специально для координации усилий неравнодушных граждан и получению последних известий о судьбе осужденного.

"Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с Вами, боролись и не сдавались. Каждый из Вас не остался равнодушным и вместе мы победили", – говорится в сообщении. "Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея. Надеемся, что и дальше вы будете с нами. Вместе мы сила, вместе мы победили!" – добавил автор.

Отметим, ранее Сергей Семенов рассказывал о своем отношении к юной красотке, из-за которой оказался за решеткой, и о ее близких. "Я не держу зла на Шурыгиных. Я сделал вывод, что это нездоровые люди", – признался молодой человек. Он также отметил, что после выхода из тюрьмы хочет получить образование и устроить быт. Впрочем, парень уверен, что его жизнь уже никогда не будет прежней.