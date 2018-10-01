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Раскрыты тайны личной жизни "отравителя" Скрипаля

Фото: GLOBAL LOOK press/Russia Today
Университетская преподавательница одного из подозреваемых Лондоном в преступлении, Александра Петрова, рассказала подробности о его жизни. По ее словам, россиянин снабжает спортивным питанием высокопоставленных чиновников.
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Женщина отметила, что давно живет в Германии. Она старше своего воспитанника всего на пять лет.

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"Мы очень хорошо общались и даже подружились. Семья очень хорошая – мама, папа, брат-погодок. Отец у него военный, переехали в наш город откуда-то с севера... Когда я увидела по ТВ Петрова, Сашу я сразу узнала", – приводит слова педагога сайт "Комсомольская правда".

Оказалось, что преподавательнице хорошо известно, чем сейчас занимается Александр Петров. По ее словам, это сетевой маркетинг типа "Гербалайфа". "Почитайте в интернете про линейку продуктов здорового питания. Саша им занимается и распространяет в очень серьезных кругах", – отметила она.

Женщина сообщила, что Петров – человек, приближенный к элите общества. "ЗОЖ – это сейчас очень модно среди высокопоставленных людей", – поделилась она. К слову, цены на такое питание немаленькие. По словам вузовского педагога, одна банка стоит около ста евро, а для полного курса их необходимо несколько десятков.

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police

Оказывается, Александр Петров с юности вел здоровый образ жизни, ходил в качалку. По словам преподавателя, над ним даже из-за этого немного посмеивались.

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police

Как удалось выяснить журналистам, страна производства питания, которым занимается Петров – то ли Франция, то ли Англия. Там есть официальные представительства бренда. А в США эти препараты отказались сертифицировать еще в 2015 году. В нашей стране эти порошки официально не продаются.

Фото: GLOBAL LOOK press/Metroplitan Police

Примечательно, что, по словам педагога, в Солсбери есть известная химлаборатория Porton Down – военный технопарк. В числе прочего там занимаются и разработкой спортивного питания. Преподаватель Петрова отметила, что в Солсбери проходило мероприятие для распространителей этого питания. Якобы на него и отправились Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон позже заподозрил в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Автор: Людмила Фоканова1 октября 2018, 09:40
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