"ЕР" выступила против принудительных накопительных пенсий

Принудительная накопительная система не укрепит доверие к пенсионной системе, заявила депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина. Так парламентарий прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о переводе граждан на новую систему накопительной пенсии без их согласия.



Депутат отметила, что устойчивая накопительная система, без сомнений, необходима. По словам Баталиной, есть два способа обеспечить участие в ней граждан. Первый, отметила законодатель, заключается в том, что всех подключают к такой системе по умолчанию и дают право из нее выйти.

Такой подход вреден для людей, уверена Баталина. "Пройдет немало времени, пока каждый поймет, что с его зарплаты начали уходить платежи в накопительную систему, и решит, хочет ли он этого", - пояснила парламентарий. По ее мнению, было бы безответственным возлагать информирование в этом вопросе на работодателей.

Другой вариант, добавила Баталина, заключается в том, что гражданину нужно подать заявление для подключения к накопительной пенсионной системе. "Здесь тоже возникает проблема информирования, но, на мой взгляд, это честный подход", - подчеркнула заместитель секретаря генсовета "ЕР".





Главное, чего не хватает пенсионной системе – это доверие, посетовала депутат. Принудительная накопительная пенсия лишь усугубит ситуацию, резюмировала законодатель.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось о том, что граждан могут подключить к новой накопительной пенсионной системе без их согласия. Для отказа будет необходимо написать соответствующее заявление.

На прошлой неделе в России был принят законопроект о совершенствовании пенсионной системы. Благодаря поправкам президента страны Владимира Путина удалось значительно улучшить документ. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается в 60 лет, для мужчин – 65. Право выйти на заслуженный отдых получают многодетные матери. В нормативно-правовой акт заложена гарантия роста пенсий выше уровня инфляции.

Изменения будут вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров – это около 46,5 миллиона человек. Более того, сохраняются все пенсионные льготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с 60.