Отравитель Скрипаля летал в Солсбери на собрание тайной секты

Становятся известны новые факты из биографии одного из отравителей Скрипалей. Если верить университетской преподавательнице Александра Петрова, то получается, что ее ученик действительно летал в Солсбери за спортивным питанием. Только вот было оно весьма необычным.

Педагог, пожелавшая не называть своего имени, сама позвонила в редакцию "Комсомольской правды" и рассказала много интересного о жизни отравителя Скрипаля, которого Лондон назначил вместе с Русланом Бошировым виновником преступления в Солсбери.

Сейчас женщина живет в Германии, а когда-то преподавала в одном из высших учебных заведений. Назвать его она тоже не пожелала для того, чтобы журналисты не вышли на ее бывшего ученика – Александра Петрова.

По словам педагога, он учился на юридическом факультете и мечтал быть следователем. Собеседница "Комсомолки" оценивала будущего отравителя Скрипалей как умного и общительного парня, при этом не болтливого.

Уже в университете Петров стал проявлять интерес к изучению английского языка. А после учебы Александр решил заняться бизнесом, причем, весьма непростым и, в какой-то степени, рискованным. Речь идет о сетевом маркетинге наподобие знаменитого "Гербалайфа".





Людей, занимающихся продажами здорового и спортивного питания частенько называют сектантами: у них сложился достаточно узкий круг надежных продавцов и таких же надежных покупателей. Отношения свои они обычно не афишируют, предпочитают анонимность и любят проводить поднимающие дух встречи.

Как рассказала преподавательница Петрова, он летал в Солсбери как раз на такой семинар для тех, кто занимается распространением этих товаров. Торговая марка спортивного питания, которым торгует мнимый отравитель Скрипаля запрещена в некоторых странах. Мало того, продавец Петров снабжает им высокопоставленных чиновников.

"Никакой он не отравитель. Он – Саша Петров – человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание. ЗОЖ – это сейчас очень модно среди высокопоставленных людей", – сказала женщина.

Журналисты решили капнуть поглубже и нашли в заблокированной в России профессиональной соцсети LinkedIn аккаунт некоего Petrowa, который значится как распространитель питания под маркой Natural Mojo в Германии.





В России товары этой фирмы официально не продаются и их достаточно сложно найти даже через посредников. Natural Mojo выпускает средства для улучшения состояния кожи, контроля веса и улучшения настроения.

Отравитель Скрипаля работает с эти брендом аж с декабря 2016 года. Если верить данным в профиле Петрова на LinkedIn , на протяжении своей карьеры он занимался маркетингом, налаживанием коммуникации между предприятиями и их клиентами, рекламой, работой с персоналом и мониторингом качества.





Интересно, что в профиле также значится, что Петров учится в Техническом университете Берлина и Университете Потсдама. Тема его дипломной работы: "Мотив смерти в литературе немецкого романтизма".

Если все рассказанное учительницей Петрова – правда, то интервью отравителей Скрипаля Маргарите Симоньян, в котором подозреваемые опровергли связь со спецслужбами и заявили, что летали в Солсбери посмотреть на уникальный собор – часть их плана по сохранению в тайне своего вида деятельности.





Вырисовывается примерная картина пребывания Петрова и Боширова в Солсбери. Они прилетели туда на семинар по продажам спортивного питания, но, по какому-то жуткому совпадению, в этот же день в городке кто-то решил отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Британские сыщики, покопавшись в списках пассажиров из России, чей прилет в Британию совпал с покушением на беглого шпиона, ткнули пальцем в две фамилии и назначили отравителями Скрипаля Петрова и Боширова. Ка бы там ни было, продолжение этой истории, очевидно, еще последует. И было неплохо, если бы британская сторона для начала хотя бы извинилась перед двумя гражданами России, которые волею судьбы оказались не в том месте и не в то время.