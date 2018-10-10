Американцы решились на воровство российского оружия из жадности

В Соединенных Штатах собираются изготовлять копии российского оружия. Американцы будут самостоятельно производить копии пулемета Калашникова и НСВ "Утес". Оружие будет не только изготовлено на территории США, но и состоять из комплектующих деталей, созданных в этой стране.



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