Террористы в Сирии похитили бочки с хлором (видео)
Кадры операции боевиков запрещенной в России организации "Исламское государство" опубликовало военное ведомство на своей странице в соцсети Facebook. В ролике можно разглядеть трактор возле белого фургона. На отдельной фотографии видны бочки в кузове грузовика.
Это видео подтверждает информацию, опубликованную министерством ранее. В ведомстве заявили, что террористы "ИГ" напали на боевиков другой запрещенной в России группировки – "Джебхат ан-Нусры" – в населенном пункте Латамна. Террористам удалось похитить две бочки с хлором.
Как сообщили журналистам на брифинге в российском оборонном ведомстве, вечером 9 октября в районе населенного пункта Эль-Латамна бандгруппа "игиловцев" совершила нападение на штаб отряда террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"). В столкновении погибли четыре боевика и два сотрудника организации "Белые каски". Из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором. Похищенные баллоны доставлены на юг провинции Алеппо.
В Минобороны подчеркивают: западные страны, планируя провокации против сирийских правительственных войск с использованием подконтрольных бандформирований, не учитывают сложную обстановку в зоне деэскалации. В результате их безответственных действий отравляющие вещества попадают в руки террористов, чьи дальнейшие действия невозможно предсказать.
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