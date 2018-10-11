Глава "МегаФона" ушел в отставку

Глава компании "МегаФон" Сергей Солдатенков принял решение уйти в отставку, передает телеканал "360". Совет директоров фирмы утвердил на должность генерального директора кандидатуру Геворка Вермишяна.
"Мы давно к этому шли. Сегодня я вижу, что Геворк готов к новым вызовам, и считаю правильным передать управление компанией ему", – подчеркнул Солдатенков.
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