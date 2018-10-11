Будут жертвы: Крымский мост скоро упадет

Разрушение Крымского моста не за горами. На Украине назвали причины, по которым аварии, подобные недавней, будут повторяться.

Украинские эксперты снова показали свою полную профнепригодность. Они заявили, что Крымский мост – это объект повышенной опасности и повышенной аварийности, а значит, ЧП там будут повторяться.

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко заявил, что сегодня сохраняются угрозы повторных обвалов элементов Крымского моста и повторения нештатных ситуаций при строительстве из-за погодных и сейсмических факторов, пишет УНИАН.

По словам Сергиенко, в районе Керченского пролива проходит тектонический разлом, который усложняет ситуацию. В мире существуют технологии, которые позволяют строить сейсмоустойчивые здания, а также методы, которые дают возможность снижать эти сейсмические колебания, особенно для небоскребов.

"Например, на верхушке небоскреба застройщики могут обустраивать крупные бассейны с большими массами воды, которые гасят эти колебания. Но это – совсем другая специфика строительства. Как гасить для мостов сейсмические колебания?", – задается вопросом эксперт.





Почему-то при этом Александр Сергиенко не вспомнил десятки и сотни мостов, построенных по всему миру за последние несколько веков. Достаточно сказать, что в России, на Транссибе еще в XIX веке возвели грандиозные сооружения, связывающие берега великих сибирских рек и по этим мостам до сих без происшествий ходят многотонные поезда.

Напомним, что 4 октября на долю строителей Крымского моста выпало первое серьезное испытание: обрушился и перевернулся при падении один из пролетов возводимой железнодорожной части переправы. Причиной ЧП стала неисправность одной из домкратных систем, которая опускала многотонную конструкцию на опоры.

Строители и инженеры уже приступили к операции по подъему упавшего пролета. В компании-подрядчике говорят, что падение конструкции не повлияет на сроки сдачи второй очереди Крымского моста.

Это несущественное происшествие вызвало бурю эмоций на Украине. Националисты не могли сдержать радости, описывая в соцсетях проблему у ближайшего соседа, а некогда товарища, друга и брата. Для Незалежной Крымский мост стал символом позора властей, взявших курс на блокаду Крыма и выступающих ежедневно с антироссийской риторикой.





Пока в соцсетях соревнуются, кто больше придумает гадостей про Россию, целый полк украинских экспертов и аналитиков продолжает публикацию мрачных прогнозов о судьбе Крымского моста.

Не так давно мост через Керченский пролив назвали рискованным объектом Путина. Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Василий Кваша пытался доказать, что Крымскому мосту осталось недолго. Со знанием дела он заявил, что центральная часть грандиозного сооружения является самой уязвимой, она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность, стойкость и выносливость. Он так и заявил, что мост будет разрушен штормом.





С похожими предсказаниями выступал еще один "аналитик", правда, на этот раз российский. В интервью украинскому изданию бывший научный сотрудник РАН, член одной из либеральных партий Юрий Медовар запустил в медиапространство такую страшилку: Крымскому мосту осталось стоять недолго – до начала холодов.

Ученый-либерал заявил, что мост, оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. Восьми КамАЗов, одним из которых управлял лично президент России, по мнению господина Медовара, мало. Нужны не восемь, а 1008 полностью загруженных самосвалов, сказал этот научный деятель.

Конечно, злопыхателей на Украине хватает. Но есть и те, кто осознал мощь России и ее успехи в Крыму. После поездки в республику депутат Рады Евгений Балицкий неожиданно заявил, что понял причины возвращения полуострова в состав России. Все очень просто: из разговоров с местными жителями нардеп выяснил, что большинство крымчан не хотели бы вернуться в состав Украины.

То, что в стане ярых русофобов случаются фантастические перевоплощения, доказала украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, съездив минувшим летом в Керчь. Она восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим инфраструктурными проектом.