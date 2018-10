Президент Хорватии довела поклонников до слез

Колинда Грабар-Китарович недаром удостоилась звания самого красивого президента в мире. Теперь хорватского лидера зовут и самой милой – после того как она посетила приют в Вировитице.

В администрации президента рассказали, что щенок влюбился в Колинду с первого взгляда. "Как только президент пришла, Кика успокоился и больше от нее не отходил", – рассказали в окружении хорватского лидера. Грабар-Китарович тоже сразу заметила пса и не захотела с ним расставаться.

Напомним, что президент Хорватии произвела фурор на чемпионате мира по футболу, который прошел летом в России. 50-летняя Колинда Грабар-Китарович восхитила своим внешним видом. Как выяснилось, она потрясающе выглядит не только в купальнике (в таком наряде ее запечатлели двумя годами ранее), но и в деловом костюме, и в футболке.

France President Emmanuel Macron is congratulated by his counterpart from Croatia Kolinda Grabar-Kitaroviç at the final whistle #WorldCupFinal pic.twitter.com/2GFwqXQ5uo