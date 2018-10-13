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Пассажирский самолет пропахал поле и врезался в лес под Москвой

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Savitsky
Крупнейшая в истории страны авиакатастрофа произошла в Дмитровском районе Подмосковья. Пассажирский самолет Ил-62, летевший из Парижа в Москву не дотянул несколько десятков километров до "Шереметьева" и по непонятным причинам совершил жесткую посадку на берегу Нерского озера. Пропахав на брюхе огромное поле, лайнер на большой скорости врезался в лес. Все, кто был на его борту, погибли.
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Катастрофа произошла ровно 46 лет назад, 13 октября 1972 года. На тот момент она стала самой крупной аварией в гражданской и военной авиации по количеству жертв не только в СССР, но и во всем мире. На борту Ил-62, летевшего из Парижа в Москву, было 174 человека, в основном – граждане СССР.

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Лайнер вылетел из Парижа, но по причинам сильного тумана в Москве, сначала приземлился в Ленинграде. Часть пассажиров решила добираться до столицы на поезде и этот выбор спас им жизнь. Правда, их места заняли несколько человек, купивших билеты в Ленинграде. Им-то как раз не повезло.

В багажном отделении самолета перевозили гроб с прахом известного композитора Александра Глазунова. Он умер в Париже в 1936 году, но родственники мастера пожелали похоронить его на родине, на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. По стечению обстоятельств, гроб попал точно по назначению: его выгрузили из самолета в Ленинграде.

Вылетев из Северной столицы, самолет взял курс на Москву. Лайнером  управлял опытный экипаж. Второй пилот когда-то служил в авиации Тихоокеанского флота, где летал на Миг-17 и дослужился до командира  лучшей в дивизии эскадрильи, был летчиком первого класса.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Большая часть полета проходила в штатном режиме. Авиадиспетчеры отметили непонятные действия пилотов при прохождении самолетом контрольного пункта маршрута Починок в Тверской области. Лайнер отклонился на 15 километров к северу от него. Диспетчер указал экипажу на ошибку и разрешил снижение до 7200 метров.

Вскоре экипаж доложил о прохождении следующего контрольного пункта Богданово, на что другой диспетчер поправил пилотов: их самолет на самом деле находился в 35 километрах от этого пункта и к тому же отклонился на 30 километров к югу от оси трассы.

При заходе на круг посадки экипаж перешел на связь с диспетчером аэропорта "Шереметьево". Это был последний радиообмен с рейсом "Париж-Москва", который в тот момент находился на высоте 750 метров. Больше экипаж на связь уже не выходил. Диспетчер круга попытался вызвать пилотов, но ответа так и не было, а засветка борта исчезла с экрана радиолокатора.

Фото: GLOBAL LOOK press/Boris Babanov/Russian Look

Как позже выяснила специальная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы, около десяти часов вечера самолет на скорости 620 километров в час врезался правой консолью крыла в поле рядом с Нерским озером. От удара крыло разрушилась, после чего на землю опустилась  носовая часть фюзеляжа. Промчавшись по полю около 300 метров, Ил-62 врезался в лес, а еще через 200 метров полностью разрушился.

По воспоминаниям очевидцев, все поле вдоль озера было усеяно мелкими кусочками обшивки – это все, что осталось от самолета. Шансов спастись у находившихся на борту не было.

После расшифровки данных черных ящиков выяснилось, что все системы самолета до его столкновения с землей работали нормально. Погода также не могла быть причиной падения, на небе не было ни облачка, а ветер практически не чувствовался.

Фото: wikipedia.org

Комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы могло стать   нарушение работоспособности и нормального психофизиологического состояния экипажа в результате возможного воздушного разряда статического электричества. Проще говоря, в самолет ударила молния и повредила электрооборудование.

Но так как в грозовой фронт лайнер не входил и ближайшие метеостанции электрических разрядов в атмосфере в тот день не фиксировали, авария рейса "Париж-Москва" до сих пор остается загадкой – что стало ее причиной так и не ясно.

Фото: wikipedia.org


Автор: Александр Комаров13 октября 2018, 10:00

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