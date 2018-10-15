Венедиктов втянул в разборки с Киселевым Миндзрав

Глава "Эха Москвы" ответил телеведущему на критику статьи журнала "Дилетант" о немецком летчике Эрихе Хартманне. Журналист пожаловался на Дмитрия Киселева министру здравоохранения.

Скандал вокруг публикации журнала, который является одним из дочерних проектов Венедиктова, о знаменитом асе Третьего рейха разгорелся несколько дней назад. Киселев в своей программе на канале "Россия 1" в пух и прах разнес статью. Он назвал ее "презрением к культурному коду российского народа".

Телеведущему пришлись не по душе "восторженность" и "сентиментальность" автора публикации, передает Ura.ru. Кроме того, Киселев назвал "боевой ложью геббельсовской пропаганды" информацию о сбитых Хартманном нескольких сотнях советских самолетов.

В свою очередь Венедиктов через эфир "Эха Москвы" попросил министра здравоохранения России Веронику Скворцову "понаблюдать" за телеведущим. Журналист подчеркнул, что никакой интерпретации истории немецкого летчика не было.

Поскольку в журнале Дилетант в этом году НЕ было статьи об Эрике Хартманне (чего они там курят?), в следующем номере журнала, который выйдет 22 октября будет о нем статья. Это чтобы Дмитрий Киселев сделал Дилетанту рекламу на федеральном канале еще раз. А то всё дачка да дачка... — Алексей Венедиктов (@aavst) 12 октября 2018 г.

Он отметил, что озабочен состоянием здоровья Дмитрия Киселева. "Я его давно не видел, но он должен быть под наблюдением", – заявил Алексей Венедиктов.

Также главред "Эха Москвы" отметил, что статья еще не была опубликована в журнале, а появилась лишь на сайте, которым руководит другой человек. А на обвинения во лжи насчет сбитой военной техники СССР ответил, что советский суд выносил приговор Хартманну как раз за уничтожение более 300 военных самолетов.

Отметим, что состояние здоровья самого Венедиктова оставляет желать лучшего. Журналиста отправили в больницу после экстренной операции.