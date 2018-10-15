Сенсационные подробности из жизни "отравителя" Скрипаля Петрова

Предполагаемый отравитель бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери Александр Петров (Александр Мишкин) ранее работал официантом в одном из заведений общепита в Санкт-Петербурге. Об этом заявил арт-консультант Николай Евдокимов, который узнал Петрова-Мишкина в интервью главреду RT Маргарите Симоньян.



Заведение называлось "Гарсон" и было в начале "нулевых", по словам Евдокимова, одним из "самых достойных" в Северной столице. В те годы предполагаемый отравитель Скрипаля учился в Военно-медицинской академии имени Кирова.

По словам арт-консультанта, Петров-Мишкин был общительным и в меру циничным парнем. "Он точно учился на врача. По-моему, это была военно-медицинская академия", – сказал Евдокимов телеканалу "Дождь".

Со слов мужчины, предполагаемого отравителя Скрипаля, которого Великобритания считает сотрудником ГРУ, он узнал после интервью Маргарите Симоньян. Затем он обратился к коллегам по "Гарсону", которые согласились, что Петров похож на их бывшего официанта Александра Мишкина.

Вспомнила "любителя солсберецких шпилей" и администратор кафе, которое в настоящее время расположено на месте "Гарсона". С ее слов, они случайно встретились на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге и поговорили.

Следствие ведут Колобки



«Александр Петров (Мишкин) из дела Скрипалей в начале 2000-х работал официантом в Питерском ресторане "Гарсон"» pic.twitter.com/bR8PIlvFTc — Говорю & Показываю (@MOCKBA999) 15 октября 2018 г.

Ранее детали личности Петрова-Мишкина публиковали порталы журналистских расследований Bellingcat и Insider. Якобы предполагаемый отравитель родился в 1979 году в Архангельской области. В юности увлекался техно-музыкой и был сельским диджеем. После окончания школы и службы в армии перебрался в Санкт-Петербург, где поступил в Военно-медицинскую академию. Там Петров-Мишкин якобы и был завербован разведкой.

Как утверждал Bellingcat, в промежутке между 2007 и 2010 годами мужчина переехал в Москву. В столице он получил подставную личность, в том числе второй внутренний и заграничный паспорт на имя Александра Петрова.

Бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. В инциденте британские власти сразу обвинили Москву.

Спустя полгода в Соединенном Королевстве назвали имена подозреваемых – Александр Петров и Руслан Боширов. Британские правоохранители считают их сотрудниками ГРУ.