Это еще цветочки: раскрыт секрет подарка Путина для Меркель

Бывший глава президентского протокола в России Владимир Шевченко объяснил, что значит жест главы государства, вручившего канцлеру Германии цветы 18 мая на переговорах в Сочи. По его словам, западные эксперты неверно интерпретировали поступок Владимира Путина.

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