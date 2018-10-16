Трампу досталось за промокшую до нитки Меланью (видео)
В Сети активно обсуждают видео, на котором американский президент беседует с журналистами, стоя под зонтом.
Donald Trump leaves Melania in the rain without an umbrella on their way to Florida pic.twitter.com/4NP4f3LUVU— The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.
Рядом с непокрытой головой мокнет под дождем его супруга. Через некоторое время Дональд и Меланья направляются к вертолету, однако президент по-прежнему держит зонт только над собой.
Trump didn't share his umbrella with Melania and everyone is making the same point https://t.co/JGif7lnPIP— The Independent (@Independent) 16 октября 2018 г.
Пользователи Twitter раскритиковали Дональда Трампа и выдвинули несколько версий его поступка.
Видео ""Бриджит Макрон и Меланья Трамп недовольны мужьями."" (https://t.co/UsquYIwruD)— Aleksei Karaush (@karaush) 14 октября 2018 г.
"Боится прическу испортить", "Это все русские виноваты", "Настоящий джентльмен" написали в комментариях к видео.
Общество Носит ли Дональд Трамп парик? pic.twitter.com/WrxLCQHK9G— Саша Кузнецов (@ffanieLow) 10 февраля 2018 г.
В феврале этого года Трамп уже оставлял под дождем свою жену Меланью и сына Бэррона. А в апреле президент США, не справился с зонтом, вывернутым наизнанку порывом ветра.
Trump megafails while trying to use an umbrella upon his return to DC pic.twitter.com/re15WrSOmV— Aaron Rupar (@atrupar) 29 апреля 2018 г.
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