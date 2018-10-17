Порошенко подготовил новую гадость Крыму

Украинское руководство намеревается оставить Крым без ученых. С таким заявлением выступил представитель Петра Порошенко по делам полуострова Борис Бабин. По его словам, необходимо переманивать на Украину студентов и преподавателей, в том числе доцентов и профессуру.



Бабин признался: задача Киева – оставить Крым без интеллектуальной базы. Такую меру соратник Порошенко назвал "очень важным средством деоккупации". "Которое может быть даже сильнее, чем любое военное влияние или остановка предприятия", – уточнил он в эфире украинской радиостанции "Крым. Реалии".

Вместе с тем чиновник пожаловался, что на полуострове работают филиалы крупнейших российских вузов, сотрудничающих как с украинскими, так и с мировыми учебными заведениями. Бабин предложил ввести санкции против российской науки и потребовать разрыва договоров между российскими вузами и высшими учебными заведениями других стран.

Как вариант соратник Порошенко предложил добиваться разрыва сотрудничества между Московским государственным университетом (МГУ) и Гарвардом (США), а также между Высшей школой экономики и французскими вузами.

Обратившись к российской стороне с официальным письменным ходатайством о предоставлении возможности пройти под Крымским мостом, Украина тем самым де-факто признала, что Крым является составной частью Российской Федерации. pic.twitter.com/6kttrNuJIF — ☆Нефритовый ���� (@zapvv) 24 сентября 2018 г.

Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и периодически грозится вернуть полуостров. Не имея реальных возможностей, Киев мелочно пытается усложнить жизнь крымчан. Транспортная, энергетическая, водная блокады, санкции – все это, полагает украинское руководство, заставит жителей полуострова покаяться перед Киевом за свой выбор в 2014 году и вернуться.

Не так давно фантазиями на тему возвращения полуострова на Украину разродился генерал-лейтенант ВСУ Василий Богдан. Рецепт, по его мнению, прост: Киеву нужно создать военно-морскую базу на Азовском море. Богдан полагает, что украинская инфраструктура станет серьезной проблемой для России и вынудит ее сесть за стол переговоров.