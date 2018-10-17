Как сэкономить в ресторане быстрого обслуживания
Первые шаги на этом направлении компания сделала еще 28 лет назад. "Макдоналдс" проделал огромную работу по созданию и развитию локальной сети поставщиков сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, которая отвечала самым высоким мировым стандартам.
В наши дни абсолютное большинство продукции "Макдоналдс" в России – 98% – поставляется отечественными производителями. Это более 160 компаний – флагманы отечественного агропромышленного комплекса.
В апреле этого года была локализована последняя из крупных категорий продуктов – картофель, после чего гостям "Макдоналдс" была предложена новая возможность. Посетители ресторанов сети могут приобрести блюда в составе МакКомбо с экономией до 30%.
Опция была запущена в августе, и уже сейчас очевидно, что она пользуется огромной популярностью у посетителей "Макдоналдс".
При этом компания продолжает бережно сохранять стандарты качества. В ресторанах сети полностью переоборудованы кухни, причем каждое блюдо готовится только под заказ, индивидуально для каждого посетителя.
Как известно, в среднем ежедневно посещает "Макдоналдс" каждый сотый россиянин. Предприятия всемирно известной сети общественного питания каждый день обслуживают более полутора миллионов человек в нашей стране.
Всего за 28 лет работы "Макдоналдс" в России обслужил более пяти миллиардов гостей – это более половины населения всего земного шара. При этом базовые принципы компании остаются неизменными: качественный и безопасный продукт по доступной цене для гостей, которые всегда в центре внимания.
Генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена отметил, что в 2017 доля рынка компании выросла и в сегменте питания вне дома, и в более узком сегменте ресторанов быстрого обслуживания.
"Но еще более важно для нас то, что "Макдоналдс" за 28 лет работы в России стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей", – сказал он. Карена отметил, что в непростых экономических условиях, когда посетители нуждаются в поддержке, компания берет на себя обязательство предоставлять каждому гостю качественный продукт и высококлассный сервис мирового уровня по доступным ценам.
"Мы будем рады использовать все наши возможности для повышения качества жизни наших гостей", – подчеркнул гендиректор "Макдоналдс" в России.
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