Как сэкономить в ресторане быстрого обслуживания

Крупнейшая в России сеть ресторанов быстрого обслуживания "Макдоналдс" успешно справилась задачей по импортозамещению. Теперь посетители ресторана могут покупать качественный товар по доступной цене.

Первые шаги на этом направлении компания сделала еще 28 лет назад. "Макдоналдс" проделал огромную работу по созданию и развитию локальной сети поставщиков сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции, которая отвечала самым высоким мировым стандартам.



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В наши дни абсолютное большинство продукции "Макдоналдс" в России – 98% – поставляется отечественными производителями. Это более 160 компаний – флагманы отечественного агропромышленного комплекса.



В апреле этого года была локализована последняя из крупных категорий продуктов – картофель, после чего гостям "Макдоналдс" была предложена новая возможность. Посетители ресторанов сети могут приобрести блюда в составе МакКомбо с экономией до 30%.

Опция была запущена в августе, и уже сейчас очевидно, что она пользуется огромной популярностью у посетителей "Макдоналдс".





При этом компания продолжает бережно сохранять стандарты качества. В ресторанах сети полностью переоборудованы кухни, причем каждое блюдо готовится только под заказ, индивидуально для каждого посетителя.

Как известно, в среднем ежедневно посещает "Макдоналдс" каждый сотый россиянин. Предприятия всемирно известной сети общественного питания каждый день обслуживают более полутора миллионов человек в нашей стране.

Всего за 28 лет работы "Макдоналдс" в России обслужил более пяти миллиардов гостей – это более половины населения всего земного шара. При этом базовые принципы компании остаются неизменными: качественный и безопасный продукт по доступной цене для гостей, которые всегда в центре внимания.





Генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена отметил, что в 2017 доля рынка компании выросла и в сегменте питания вне дома, и в более узком сегменте ресторанов быстрого обслуживания.

"Но еще более важно для нас то, что "Макдоналдс" за 28 лет работы в России стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей", – сказал он. Карена отметил, что в непростых экономических условиях, когда посетители нуждаются в поддержке, компания берет на себя обязательство предоставлять каждому гостю качественный продукт и высококлассный сервис мирового уровня по доступным ценам.

"Мы будем рады использовать все наши возможности для повышения качества жизни наших гостей", – подчеркнул гендиректор "Макдоналдс" в России.