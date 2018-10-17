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Общество

Первый канал меняет сетку вещания из-за трагедии в Керчи

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Развлекательных передач в телеэфире 17 октября не будет. Первый канал изменил сетку вещания в связи с трагедией в Керчи, где погибли 19 студентов колледжа.

Продолжение: "Получите ответку!": Обезумевшая Украина ликует из-за бойни в Керчи
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Программы "Давай поженимся" и "Вечерний Ургант" не выйдут в эфир вечером в среду. Вместо них зрители увидят ток-шоу "Мужское-женское" и "На самом деле", передают "Новые известия".

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Сюжеты Взрыв в Керчи

Изменения в программе продиктованы событиями в Керчи. Студент 4 курса политехнического колледжа пронес в учебное заведение взрывные устройства и ружье. Одна бомба, начиненная металлическими элементами, взорвалась в столовой. Нападавший тем временем расстреливал учащихся, напоминает "Интерфакс".

Предполагаемый злоумышленник – студент колледжа Владислав Росляков. Пройдясь по классам, он поднялся на второй этаж, в библиотеку, и там покончил с собой. Его жертвами стали 19 человек, еще 54 ранены.

Уголовное дело первоначально возбудили по статье о теракте, однако позже переквалифицировали на "Убийство". Главное управление МЧС по Республике Крым объявило о чрезвычайной ситуации. В регионе объявлен трехдневный траур.

В здании колледжа было обнаружено второе взрывное устройство, взрывотехники его обезвредили. Как стало известно, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру, где жил открывший стрельбу в керченском колледже студент. Они предполагали, что там может находиться оружие и элементы взрывчатых веществ. Следователи также допросили мать студента.

Автор: Андрей Евлампиев17 октября 2018, 20:53
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