Ведущий Соловьев потребовал смертной казни после бойни в Керчи
Владимир Соловьев считает, что столь радикальной мере должны предшествовать принципиальные изменения российской судебной системы. В частности, необходимо серьезно развивать и внедрять институт суда присяжных.
Эти изменения, по мнению журналиста, должны происходить поэтапно. "Смертную казнь давно пора возвращать", – заявил ведущий в эфире радиостанции "Вести FM". Он добавил, что именно благодаря высшей мере наказания в странах Юго-Восточной Азии получилось решить проблему наркоторговли.
Для того чтобы отмена моратория в нашей стране стала возможной, России надо прекратить "игры" с Советом Европы. Соловьев уверен, что нам стоит вообще отказаться от членства в нем.
Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил стрельбу и взрыв. В результате трагедии погиб 21 человек, десятки находятся в больницах.
Глава Минздрава Вероника Скворцова назвала травмы пострадавших очень серьезными. По ее словам, медики находят внутри органов шайбы, металлические шарики. В основном у пациентов минно-взрывные раны, уточнила руководитель ведомства.
Нападавший свел счеты с жизнью. Похороны жертв жуткого инцидента назначены на 19 октября.
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