После двух тайфунов подряд по всей Японии зацвела сакура

В Японии на полгода раньше срока начали распускаться цветы сакуры, передает Пятый канал. Специалисты уверены: это связано с двумя тайфунами, обрушившимися на острова в сентябре. Из-за них в стране установилась необычайно теплая погода, которую растения "расценили" как весеннюю.
Подобные явления бывали и раньше в отдельных районах страны. Сейчас сакура цветет почти на всей территории Японии.
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