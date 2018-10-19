Обиженная оппозиция ищет защиты у власти

Российские оппозиционеры просят помощи у властей. Журналистов "Новой газеты" так напугали венок и отрубленная голова барана, подброшенные к дверям редакции, что они написали заявление в полицию.

Конечно, правоохранительные органы дадут оценку этой акции, но стоит отметить, что один из "подарков" был, что называется, адресным: к венку была приколота записка "Денис Коротков – предатель родины".

Стоит пояснить, что колумнист и интернет-пользователь Денис Коротков известен тем, что слил в Сеть данные российских военнослужащих, воюющих в Сирии, чем облегчил задачу для террористов по их поиску.

"Новая газета" поспешила выступить с гневным заявлением, в котором попросила помощи у полиции и поспешила откреститься от того, что она разглашает данные российских летчиков, воюющих в Сирии.

Но достаточно забить в любой поисковик имя и фамилию господина Короткова и выясняется, что он вот уже более года публикует данные россиян, в том числе, из группы Вагнера, сражающихся с террористами в Сирии. А сотрудничает Коротков и с "Новой газетой", и с питерской "Фонтанкой", и раздает интервью оппозиционным СМИ, в которых не стесняясь говорит о наличии у него персональных данных на наших бойцов.

В заявлении редакции "Новой газеты" говорится и о масштабной травле, которую устроили интернет-пользователи Денису Короткову. Сотрудники издания уверены: народное возмущение искренним быть не может – любая критика публикаций "Новой" обязательно координируется сверху.

Интересно, что оппозиционные медиаресурсы, справедливо называющие свободу слова высшей ценностью, страшно возмущаются, когда сталкиваются с ее проявлениями. Ведь возможно, баранья голова это просто "подарок" от "благодарных" читателей?

Но самое смешное, что после случая с венком, газета, известная систематической критикой российских властей, обратилась к этим самым властям за помощью: редакция написала заявление в правоохранительные органы. При этом газета почему-то не рискнула самостоятельно провести расследование, а ведь известна она и такой деятельностью.

К зданию, где расположена редакция «Новой газеты», неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами. А на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана, с очередной порцией угроз в адрес журналистов. Заявление редакции: https://t.co/4GF03lfUxi pic.twitter.com/4eVtWsqHAZ — charter97.org (@charter_97) 19 октября 2018 г.

Очевидно, что российская оппозиция живет сейчас в тепличных условиях. Внесистемные политики, журналисты, общественные активисты и прочие деятели заняты тем, что посещают различные конференции, семинары, собрания на которых обсуждают бесконечно прекрасную "Россию будущего". Средства на подобные тусовки щедро жертвуют западные спонсоры.

Оппозиционеры привыкли находиться в среде единомышленников, на любого несогласного вешают ярлык "ватник", а после выборов удивляются, почему за них не голосуют.

Насилие оправдывать нельзя – этот общеизвестный факт, но в случае с "Новой газетой" его и не было. Если бы такое провернули оппозиционеры, то все произошедшее, вероятнее всего, назвали бы просто красивым перформансом.

Однако, тут либералы, как это часто бывает с ними, прибегли к политике двойных стандартов. Ну, или просто испугались: ведь любое столкновение с суровой действительностью у них почему-то вызывает панику.