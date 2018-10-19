Осужденному Эрику Давидычу вынесли суровый приговор

Суд вынес приговор лидеру движения "Смотра.ру" Эрику Давидовичу Китуашвили. Он приговорен к четырем годам восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество и отмывание денежных средств.

Стоит отметить, что по эпизоду об угоне общественного деятеля оправдали. Давидыч находится в СИЗО с 2016 года, передает Telegram-канал LifeShot.