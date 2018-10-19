Керченским убийцей управляли с Украины

Керченским убийцей управлял опытный куратор. Это одна из версий, которую отрабатывают сейчас силовики. Отмечается, что личных мотивов для мести студентам у Владислава Рослякова не было.

В пользу того, что Рослякова использовали как марионетку, говорят некоторые факты. В частности, студент потратил крупную сумму денег на приобретение оружия и боеприпасов – при том, что они с матерью жили очень скромно.

Сомневаются следователи и в том, что Росляков мог один собрать такое количество взрывных устройств. А прежде чем их собрать, надо было достать необходимые компоненты – что тоже нелегко было бы сделать студенту без посторонней помощи. Под вопросом остаются и мотивы нападения. Пока нет никаких данных о том, что у Рослякова были какие-то личные причины мстить преподавателям или студентам.

Следствие не исключает, что Владислава кто-то снарядил, подготовил и отправил убивать. Как пишет Life.ru, куратором, например, мог быть человек из спецслужб Украины, которые уже неоднократно засылали диверсантов в Крым. Есть предположение, что некто, пользуясь психологическим состоянием Рослякова и его внушаемостью, убедил его устроить массовую казнь студентов политехнического колледжа.

Пострадавшие студенты также считают, что нападавших было несколько. Многие из учащихся заверяют, что слышали стрельбу из автомата. В любом случае, по словам свидетелей, выстрелы звучали чаще, чем этого можно ожидать от помпового ружья.

Силовики направили запросы операторам связи и провайдерам интернета, клиентом которых был Росляков. Это позволит очертить круг связей керченского убийцы. Анализ его звонков и переписки поможет понять, действовал ли он в одиночку – либо все-таки им кто-то управлял.