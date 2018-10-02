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Общество

У Крымского моста нашли ядерное оружие

Фото: most.life
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия могла разместить на полуострове ядерное оружие. Он обвинил нашу страну в том, что она превратила Крым в свою военную базу. 
прочитано 946 раз

Глава МИД Украины уверен, что с территории полуострова российские власти поставляют военную технику в Сирию. По словам Климкина, внешнеполитическое ведомство подготовит проект резолюции Генассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма.

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Крымский мост

"Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие", – цитирует украинского министра телеканал "360". При этом он добавил, что на полуострове, как минимум, есть инфраструктура для ядерного оружия.

Ранее экс-замминистра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша назвал Крымский мост рискованным объектом Путина. Он заявил, что центральная часть сооружения является самой уязвимой, и она будет наиболее подвержена всевозможным испытаниям на прочность.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая этого года президент России Владимир Путин. Он лично проехал через Керченский пролив за рулем КамАЗа. Сейчас продолжается возведение железнодорожной части переправы, она будет открыта в конце 2019 года.  

Автор: Валерия Нарская2 октября 2018, 09:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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