"Тройка с минусом": разочарованный муж Поклонской оценил свадебный банкет
Наталья Поклонская до последнего времени не комментировала информацию о своей свадьбе, которая появилась в августе. И только сейчас публично признала, что вышла замуж. Депутат представила своего супруга Ивана Соловьева в эфире телеканала НТВ.
Соловьев занимает пост руководителя рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в России. Ему 48 лет, он на десять лет старше жены. Рассказывая о свадьбе, он отметил, что фотография, которую СМИ публиковали в августе в подтверждение сообщений о бракосочетании – фейк (на снимке Наталья стоит в свадебном платье и фате, а Соловьев – в костюме).
"Мы не собирались предавать это огласке. Если бы не желание отдельных людей, которые присутствовали на свадьбе, эта информация не вышла бы в публичное пространство", – отметил Соловьев.
Он признался, что ему многое не понравилось в организации торжества. "Свадебный банкет был на троечку с минусом. Говорю это не потому, что хочу отомстить хозяевам заведения, а потому, что так и было", – приводит слова супруга Поклонской Ura.ru.
По словам супругов, это было скромное торжество в ресторане с сербской кухней недалеко от Ялты. Никаких звезд и VIP-гостей на свадьбе у политиков не было – только родные и близкие. Медовый месяц новобрачные провели в Крыму. На вопрос, планируют ли они в ближайшее время пополнение в семье, молодые решили не отвечать.
Для Поклонской это второй брак, для Соловьева – третий. Будущие супруги познакомились три года назад в Симферополе. Рассказывают, что у них общая черта – оба упертые борцы за справедливость. Кроме того, Иван пожаловался журналистам, что голодная Наталья становится очень злой.
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