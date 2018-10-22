Москву ожидают заморозки и мокрый снег

В середине недели в столицу придут дождь и мокрый снег. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова поделилась прогнозом погоды.
По словам эксперта, в столичном регионе ожидается понижение температуры. При этом отрицательные значения термометры покажут только в конце недели. А 25 октября к дождю присоединится мокрый снег, передает НСН.
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