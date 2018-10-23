Altmans Gallery в Тель-Авиве пытались обокрасть

Минувшей ночью в филиале Altmans Gallery в Тель-Авиве, где 26 октября открывается первая в Израиле ретроспективная выставка работ Юрия Норштейна, разбили витрины и пытались украсть работы Юрия Норштейна и Франчески Ярбусовой, хранящиеся на складе галереи работы Шагала и Пикассо, а также технику.



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