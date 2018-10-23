Altmans Gallery в Тель-Авиве пытались обокрасть
К счастью, довести начатое до конца злоумышленникам не удалось: в здании галереи сработала сигнализация. После этого приехала полиция и сотрудники Altmans Gallery Tel Aviv.
Все произведения искусства были сохранены. Выставка начнет работать вовремя. Вечером 25 октября состоится вернисаж, а для широкой публики выставка откроется в пятницу, 26 октября.
Напомним, что Юрий Норштейн также проведет в Израиле встречи-лекции.
Ранее Dni.Ru писали об открытии в московском филиале израильской галереи Altmans Gallery выставки литографий Марка Шагала – российского и французского художника белорусско-еврейского происхождения. Выставка посвящена романтике, любви и верности.
В составе экспозиции – 35 эстампов Марка Шагала и керамики, которые относятся к 50-60 годам прошлого века. Сюрпризом выставки стала возможность получить в подарок оригинальную литографию Марка Шагала "Пророк Даниил со львами" (1965 год).
Откровенное интервью оперной дивы для Андрея Малахова
Телеведущая заявила, что ее неправильно поняли
В годовщину смерти собрались вместе близкие артиста
Режиссер провел праздничный день в кругу семьи